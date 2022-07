Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona

Dalma Maradona se convirtió en mamá por segunda vez este domingo con la llegada de Azul, la segunda hija que tuvo con Andrés Caldarelli, cuya manito mostró en su cuenta de Instagram junto a las bellas palabras que le dirigió.

“¡Qué felicidad hijita! Bienvenida Azul a este mundo. No entendés las ganas que teníamos de conocerte”, escribió Dalma Nerea desde su habitación del sanatorio Los Arcos junto a la primera imagen de la beba, y señaló: “Gracias por todos los lindos deseos”.

Claudia Villafañe, la feliz abuela de Azul, también se mostró en sus redes sociales muy impaciente por conocer a su tercera nieta. “¡Felicidad plena! ¡Falta muy poquito para conocerte Azul de mi vida!”, escribió junto a una foto en la que se la ve abrazada a su hija mayor.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli se conocen desde hace muchos años, pero su romance comenzó a mediados de la década anterior. En 2017 ambos decidieron casarse y él le pidió la mano de su novia por teléfono al mismísimo Diego Maradona.

En 2019 llegó al mundo Roma, la primera hija de la pareja, con quien Diego se comunicaba por videollamada hasta su muerte, en noviembre de 2020. El 7 de febrero Dalma reveló en su ciclo radial, Un día perfecto, que estaba embarazada por segunda vez, e incluso adelantó su nombre.

Al poco tiempo trascendió que Andrés quería llamar a la beba Azul Yoro en honor a Boca Juniors, y Dalma salió a negar que eso fuera a ocurrir en Intrusos. “Eso no va a pasar. No, no, chicos. Yo soy muy de Boca, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera”, dijo.

Fuente: Ciudad Magazine