Multa por venta o canje de entradas sin permiso de FIFA en el Mundial de Qatar 2022

Según la Ley No. (10) de 2021 sobre medidas para albergar la Copa del Mundo, se impondrá una multa de no más de QR 250,000 a cualquier persona que emita, venda, revenda o intercambie boletos sin permiso de FIFA, Ministerio de Justicia dijo en una publicación en Twitter.

Según el sitio web de la FIFA, “usted no puede, ya sea físicamente o en línea, ofrecer para la venta, vender, ofrecer en subastas, regalar o transferir o intentar transferir, o contratar a un tercero para facilitar o solicitar ofertas para la transferencia de boletos bajo ninguna circunstancia, incluido cualquier uso o intento de uso de boletos para publicidad, promociones, programas de incentivos, sorteos, concursos, obsequios o rifas o como parte de paquetes de hotel, vuelo, hospitalidad o viaje, u otros fines comerciales, excepto en los casos expresamente autorizados por escrito por FIFA Ticketing, o según lo permitido por los Términos de Uso de Entradas.

“Los boletos que se han transferido de manera no permitida no son válidos y pueden cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier transferencia real o intentada de boletos que infrinja los Términos de uso de boletos puede resultar en multas y sanciones civiles y penales”.

El sitio web aclaró que si alguien no puede asistir a un partido, puede revender todas sus entradas en la plataforma oficial de reventa de FIFA.

Con respecto a la transferencia de los boletos de los invitados, dijeron que “el solicitante de un boleto solo puede asignar boletos a los invitados sin cargo o por un monto que no supere el valor nominal del boleto. De acuerdo con los Términos de uso de boletos, los invitados no pueden transferir boletos bajo ninguna circunstancia. Si un invitado ya no puede usar un boleto, debe devolverlo al solicitante del boleto. Solo el solicitante principal del boleto puede reasignar un boleto a otro invitado”.