Central perdió por goleada ante Central Córdoba de Santiago del Estero, una derrota que estuvo emparentada, según dio a entender el entrenador auriazul Carlos Tevez, con cierta relajación de sus futbolistas. "Todo el mundo creía que veníamos a hacerle siete goles, los jugadores no llegaron a entenderlo y es responsabilidad mía", apuntó.

El DT sostuvo que el duelo contra los santiagueños era "el partido más difícil" de los últimos tres y centró su análisis en la falta de actitud del equipo. "Si no corremos y metemos no podemos, me parece que nos ganaron bien. Si no levantamos el pasto de la tierra, cualquier equipo nos va a hacer frente", aseveró.

Tevez y Balbo, compañeros en Boca durante 2002, se dieron un efusivo abrazo en el Gigante antes del partido.

En la misma sintonía, el Apache reveló que está "conociendo el mundo Central" y que toda la efervescencia que generan las victorias no deben hacerles perder el foco. "Es un golpe de realidad, hay que bajar a tierra, me parece bien que nos haya pasado hoy porque el jueves perdés el partido y te vas", dijo en referencia al compromiso de esta semana contra Quilmes por la Copa Argentina.

Sobre el desarrollo del juego con Central Córdoba, analizó: "Teníamos que ir a buscarlo y proponer. Estando 0-2 quedamos mal parados porque lo fuimos a buscar. Central Córdoba no es el equipo que se ve en la tabla de posiciones, cualquiera puede ganarle a cualquiera".

Con info de Rosario3