Toniolli: "Equilibrio fiscal no debería ser una mala palabra"

A pocas horas de la asunción de Sergio Massa como “superministro” al mando de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, el diputado Nacional, Eduardo Toniolli (Frente de Todos), aseguró que el arribo del ex intendente de Tigre al gabinete nacional permitirá al Ejecutivo contar con más “músculo político” e incorporar a una de las “figuras más importantes” que aún estaba fuera.

El legislador aseguró que la Argentina está atravesando un momento complejo y contradictorio, con una economía “a dos velocidades”, por un lado, “una economía que produce y crece, y por otro, que lamentablemente no produce divisas, sino que produce para el mercado interno. La mitad de la población económicamente activa, incluso, no tiene paritarias, ahí encontramos los problemas más importantes de la Argentina, que es la imposibilidad de llegar a fin de mes producto de la inflación. En ese escenario, el Gobierno intenta pasar nuevamente a la ofensiva, resolver esos cuellos de botella ordenándose adentro del mismo Gobierno. Se está intentando resolver esto con la incorporación de una de las figuras más importantes del Frente de Todos que estaba fuera del Ejecutivo”, dijo al Toniolli al aire de Cadena OH!.

Para el diputado nacional, el desembarco de Massa en el Ejecutivo consta de la aceptación “bastante extendida” dentro del Frente de Todos: “Hoy el peronismo está acompañando con expectativa y adhesión esta vuelta de tuerca, este relanzamiento, entre comillas, del Gobierno”.

Ante la posibilidad de una nueva impronta con la llegada de Massa, Tonilli aseguró que “tenemos que avanzar en un plan de estabilización. Equilibrio fiscal no debería ser una mala palabra y uno puede alcanzarlo de diferentes maneras, se puede reducir el déficit fiscal creciendo, no ahogando el crecimiento que está teniendo la Argentina, obteniendo una mejor entrada de divisas, diversificando la fuente de la que se obtiene divisas y todo eso se debe hacer sin que necesariamente afecte duramente a sectores que no pueden soportar un ajuste. Creo que hubiese sido necesario mucho antes hacer una restructuración de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos que evitara este escenario, donde argentinos que viven en zonas privilegiadas pagan con monedas el acceso a la luz o al gas”.

Consultado sobre qué papel cumplirá la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este nuevo proceso, Toniolli manifestó que ella “es una de las figuras de peso dentro del Frente de Todos y que deviene de la adhesión popular que tiene. Es uno de los dispositivos de la gestión y va a seguir siéndolo, creo que a este escenario que hemos llegado es producto de que se han podido poner de acuerdo distintos actores dentro de esa coalición y una de ellas es la vicepresidenta”.

