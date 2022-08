Carlos Tevez se fue sin hablar

Central viene de recibir dos golpes muy duros. Luego de lo que fue el triunfo en el clásico rosarino ante Newell's y la goleada ante Arsenal como visitante, cayó derrotado ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito por 3-0 y este jueves quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer en los penales frente a Quilmes en Córdoba. Por este motivo, Carlos Tevez tomó la decisión de no hablar con la prensa.

El Apache, que apenas asumió pidió la postergación de este encuentro para poder realizar una mini pretemporada para conocer a sus nuevos jugadores, dirigió siete partidos al frente de Central, debutó con derrota ante Aldosivi, logró una seguidilla de cuatro sin perder un empate ante Independiente en Avellaneda, y tres victorias, incluido el clásico ante Newell's. Sin embargo, la goleada recibida frente a Central Córdoba y esta eliminación llevaron a que Carlitos tomara la decisión de no dar declaraciones.

El pasado fin de semana, luego de perder ante el Ferroviario de Abel Balbo, había declarado con una fuerte autocrítica. "Hay que bajar. Es un golpe de realidad, muchachos. Si no corremos, no metemos, si no levantamos el pasto de la tierra, cualquier equipo nos va a hacer trabajar muchísimo", había expresado en conferencia de prensa. "Me parece bien que nos haya pasado hoy, porque el jueves tenemos un partido donde perdés y te vas", cerró.

Con info de TyC Sports