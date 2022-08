Darío Barassi se va de 100 Argentinos Dicen

Darío Barassi abrió la emisión del 15 de agosto de 100 Argentinos Dicen (El Trece) bromeando sobre su salida del ciclo, la cual confirmó que será en diciembre. "No nos vemos más".

Sin profundizar sobre el tema, Barassi lanzó mientras charlaba con su productora de piso: "Yo hoy soy esto. Estoy muy cansado", dijo el flamante papá de Inés, quien nació el pasado 10 de agosto. "Empecé a bajar el rating. ¿Sabés qué pasa? Yo me voy a despedir en diciembre, entonces no puedo llegar con un rating muy alto en diciembre", agregó.

Desde el fondo, la productora jugaba con él y le preguntó si no se iban a despedir. "Obvio que me voy a despedir de ustedes". Cuando le preguntaron si ya no volverían a sentarse juntos, Barasi sentenció: "¡Ni en pedo!! No nos vemos más, chicos. No veo más a nadie. Voy a eliminar contactos", indicó.

El pasado 14 de agosto, Ángel de Brito sorprendió a todos al revelar en su cuenta de Instagram que Darío Barassi dejará la conducción de 100 Argentinos Dicen en diciembre de este año.

Sobre los motivos que alejarán a Barassi del ciclo que empezó en 2020, el conductor de LAM (América) explicó que el actor y abogado de 38 años se bajará de 100 Argentinos Dicen "para hacer ficciones".

Exitoina pudo saber que tras ser padre por segunda vez, Darío Barassi se tomará esta semana para estar cerca de su familia y no irá a grabar 100 Argentinos Dicen. Sin embargo, como suelen hacer, el ciclo ya tiene adelantados 15 días de programa.

Respecto al alejamiento de Barassi del programa en diciembre, tanto el canal y como productora del ciclo, Box Fish, están estudiando todas las posibilidades. Hasta el día de hoy, 14 de agosto, no hay palabra oficial sobre el tema.

Fuente: Exitoina