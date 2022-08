Operaron a la periodista Romina Manguel

Romina Manguel fue sometida a una operación días atrás y en las últimas horas ahondó en detalles. Según contó la periodista, la intervinieron quirúrgicamente el jueves pasado por endometriosis, una enfermedad que afecta al aparato reproductor femenino.

Antes de dar detalles sobre su operación, Romina Manguel le agradeció a todos los lugares donde trabaja por bancarla: "Gracias a mis compañeros de @NoDejes899 por el aguante A los de Opinión Pública @canal9oficial a los Ortega y @fmmilenium. A mi familia, a mis amigos".

"No fue grave. Si molesto e incapacitante por años. Hablemos dé endometriosis (no hoy) y gracias a los médicos, sin ellos no somos nada", expresó Romina Manguel en Twitter.

A su vez, desde FM Milenium le mandaron su apoyo mediante un mensaje: "@rominamanguel toda la familia de @fmmilenium que te valora y te quiere, solo espera que te pongas bien. Te abrazamos con el alma, y te esperamos siempre. A todos los oyentes, televidentes, colegas y médicos que te acompañaron nuestro abrazo más grande. Fuerza".

Pasados los días, la conductora recurrió a Instagram para dar algunos detalles de su intervención: "Gracias a todos los que se preocuparon. Me intervinieron el jueves: endometriosis. Padecimiento doloroso, a veces invalidante y de diagnóstico esquivo. Salí con una trompa menos. Y convencida de la importancia de hablar. No debería ser tabú. Sin embargo, naturalizamos el dolor. Hasta que no podemos más".

Fuente: Exitoina