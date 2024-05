Osvaldo Principi no oculta su fanatismo por el Pincha: "Esta conquista vale el triple"

Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino tras vencer por penales a Vélez Sarsfield en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Luego del título, el pueblo platense se mostró jovial y salió a festejar en las calles de la ciudad.

Uno de sus hinchas más reconocidos es Osvaldo Principi, periodista de boxeo que nunca ocultó su fanatismo por el León. Este lunes, el oriundo de Mercedes dialogó con Hugo Isaak por Cadena OH! y expresó su felicidad por la conquista.

"Estoy muy contento. A la mañana posterior al partido es cuando uno se siente campeón. Orgulloso y feliz. Hoy me siento realmente campeón", señaló alegre.

Por otro lado, Principi subrayó que este no era un equipo que se perfilaba para lograr tamaña hazaña: "Este era un cuadro que no estaba destinado a salir campeón. No era para salir campeón. Si comparas con otros equipos de Estudiantes hay una diferencia importante. Hubo muchas individualidades que suplir. Por eso esta conquista tiene valor triple".

En relación a cómo vive los penales, admitió: "Los vivo, pido, elevo a los seres queridos que ya no están. Tengo una cábala. Pongo fotos de mis papás y cuando fuimos a los penales y saqué una foto de mi papá y puso una de mi hermano. Trajo suerte".

Por último, aprovechó para opinar sobre la presencia de ambas parciales en Santiago del Estero: "Vino bien que lleguen dos hinchadas completas, sin noticias policiales. Hay que demostrar que hay otros intereses. Fue un cachetazo para aquel que hace negocio con la hinchada y fue un gran triunfo para el hincha sentido".