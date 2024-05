Cientos de personas pidieron por Mónica Aquino a un año de su desaparición

De la actividad participaron más de 200 personas. Muchas de ellas llevaron carteles con consignas en reclamo de Justicia, y otras personas llevaron velas encendidas. Su madre, Mirta Machado, se encontraba visiblemente consternada pero expresó su fe de que Mónica "va a aparecer".

"Queremos que aparezca. No sabemos nada, no tenemos ninguna novedad tenemos todavía de ella. El año pasado, no sé si en junio o julio, fue la última vez que estuvimos con la fiscal", narró.

"Sus hijos preguntan por su mamá, ellos saben que ella está desaparecida, es lo único que nosotros les decimos. Pasaron su cumpleaños sin su mamá, las fiestas sin su mamá, empezaron la escuela sin su mamá y en los actos ellos preguntan por su mamá, la esperan", dijo sobre los hijos de Mónica y como atraviesan la situación.

Sobre la investigación, Mirta dijo que "no sigue el ritmo" que pretenden, y quiere "que se avance más, que sigan las rastrillajes".

"Fue un giro enorme hizo mi vida porque yo trabajaba, tuve que dejar de trabajar para dedicarme a lleno a mis nietos, para poder cuidarlos, llevarlos a la escuela, y a la psicóloga", dijo Mirta.

Por su parte, Solange Etcheverria, de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Genero, expresó: "A un año estamos acá de nuevo, después de todas las concentraciones que hicimos, porque seguimos buscando a Mónica, queremos que aparezca. Actualmente estamos esperando la fecha del juicio por explotación sexual".

"Queremos saber más sobre el tema de la desaparición, porque no sabemos nada actualmente. No sabemos cómo sigue la búsqueda, no tenemos el dato de si siguen buscándola. Nos gustaría tener una reunión con la Fiscalía para saber que la siguen buscando. Entendemos que la familia debería poder juntarse con la fiscal", agregó.

Solange dijo que tanto la familia como el grupo activista están "convencidos" que los detenidos son los responsables de la desaparición.

Cabe recordar que, dentro de la causa que investiga la desaparición de la joven, hay tres detenidos: la expareja, Hugo Pérez; su excuñado, Mario Pérez y la exsuegra, identificada como María Rosa Aguirre. Todos imputados por distintos delitos vinculados a la explotación sexual de la mujer que ejercía la prostitución.