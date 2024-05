Demichelis define el once de River antes de viajar a Uruguay

River Plate quiere mantener su buen andar en la Copa Libertadores en el partido que en los papeles se le presenta como el más complejo de la fase de grupos: Nacional, en el Estadio Gran Parque Central. Después de dos semanas sin competir por los puntos, el Millonario terminará de ultimar detalles en la práctica matutina de este lunes y más tarde emprenderá rumbo a Uruguay.

Por ahora Martín Demichelis no dio señales del once en los últimos entrenamientos, pero hoy podría probar una formación tentativa de cara al choque de este martes a las 21. Lo que si sabe es que no guardará nada: con el plantel descansado, Micho pondrá todo su arsenal en cancha para intentar llevarse tres puntos que lo pondrán técnicamente en los octavos de final y lo dejarán a un paso de asegurarse el primer puesto de la Zona H.

La base titular que viene de jugar con Libertad y Boca en los últimos dos compromisos se mantendrá, pero igualmente se presentan un puñado de dudas. Por un lado, en el lateral derecho: Andrés Herrera arrastra una sobrecarga en el cuádriceps desde el entrenamiento del jueves y parece difícil que pueda llegar, por lo que Agustín Sant'Anna y Sebastián Boselli se debaten por ese lugar en la línea de cuatro.

El otro interrogante está en el mediocampo. El cuerpo técnico de River ve una evolución importante en Manuel Lanzini y analiza la posibilidad de que pueda meterse desde el arranque para visitar a Nacional en el Gran Parque Central. Si finalmente se deciden por su ingreso, Rodrigo Aliendro podría esperar en el banco de suplentes.