Germán Lerche habló tras la decisión de Colón de tapar el mural

Germán Lerche, ex presidente del club, dialogó en Cadena OH!, en el programa Mañana OH!, sobre las repercusiones que se dieron tras la publicación de su foto junto a Marcos Camino, líder de Los Palmeras.

Una de las primeras preguntas fue sobre como tomó lo que pasó con le mural donde se decidió tapar el dibujo donde estaban Los Palmeras. “No tengo dudas y todos sabemos quien ha tomado la decisión, pero vamos a lo precedente", dijo. "Naturalmente con José Vignatti me llevo a patadas, somos como el agua y el aceite”, contó.

Sobre su relación con el líder del grupo de cumbia, Germán Lerche afirmó que es amigo de siempre. "Con Marcos (Caminos) somos amigos desde hace muchos años y el otro día nos vimos y me dijo que quería sacarse una foto conmigo y después que la vi en sus redes sociales decidí compartirla", dijo a Cadena OH!.

En otro tramo de la entrevista se refirió a uno de los ídolos de Colón como Esteban Fuertes. "Al "Bichi" Fuertes lo quiero hasta el cielo. ¿Siempre me pregunto como puede ser que no esté vinculado al club?", expresó. Y agregó que siguen en contacto. "Sigo teniendo relación con él", añadió.