¡Polémica en la familia Fort! Decomisaron 51 animales embalsamados en la fábrica de chocolates

Ricardo Fort irrumpió en los medios en el 2008 como el excéntrico heredero de la reconocida fábrica de chocolates que su abuelo Felipe había fundado en 1912. Tras su partida, el 25 de noviembre del 2013 el Comandante, como cariñosamente lo llaman sus fanáticos, se convirtió en un mito. En las últimas horas, la familia fue noticia, esta vez fue luego de una inspección que se realizó en la fábrica ubicada en el barrio de Almagro donde encontraron un “zoológico”.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las redes sociales. “Nuestra Brigada de Control Ambiental decomisó 51 especímenes taxidermizados de una fábrica de chocolates en Almagro. Se trata de la colección más numerosa encontrada hasta el momento en CABA”, escribieron en la cuenta de Twitter junto con las fotos del hallazgo.

Elefante, rinoceronte, león, leopardo, búfalo caffer, facocero, antílopes, sitatunga, kudú menor, gran kudú, órix, eland, waterbuck, kobus leche e impala, tar del Himalaya, ciervo del Padre David, carnero Marco Polo, ciervo axis, búfalo de la India, ibex, ciervo dama, ciervo colorado, rebeco, alce, caribú, carnero de Dall, puma, ciervo de los pantanos y venado de las pampas, fueron algunas de las especies que los investigadores incautaron en el edificio de la calle Gascón. Según informaron en Argentina.gob “muchos de estos animales se encuentran amparados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Cites (CITES), así como también protegidas por la Ley 22421 de Conservación de la Fauna”. Los investigadores están trabajando para conocer el origen del material.

Según pudo saber Teleshow, los animales embalsamados estarían en la oficina de Carlos (hijo de Felipe y padre de Ricardo, Jorge y Eduardo), quien falleció en el 2007. Desde el momento de su partida hasta la mencionada inspección, dicho espacio en la fábrica habría estado cerrado e inutilizado, junto con otras de las pertenencias de quien se hiciera cargo del lugar desde 1963.

La relación de Ricardo Fort y su padre

En alguna ocasión al hablar de su padre, Ricardo contó que éste se dedicaba a la caza y a la taxidermia a modo de hobby, afición que él no compartía. Incluso, Martita, nieta de Carlos, contó en más de una ocasión que uno de sus sueños es crear un refugio de animales.

A diferencia de el Comandante, su padre siempre mantuvo el perfil bajo, y según el mismo mediático contó más de una vez, a su padre no le agradaba la idea de que él se hiciera famoso. El chocolatero era mucho más allegado a su madre, Marta Campa de quien heredó la pasión por la música, ya que era cantante lírica.

“No era pegado a él, mis dos hermanos sí. Jamás me dijo ‘te quiero’, tal vez no sabía, me dicen que su padre fue duro con él, entonces no sabía cómo hacer. No. Mi padre fue duro conmigo y a mis hijos les doy todo el amor del mundo para no repetir lo que hizo él conmigo”, contó en más de una ocasión con tristeza el papá de Martita y Felipe.

