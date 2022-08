Perotti ponderó "la mayor estrategia de distribución de alimentos en la historia de la provincia"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó de la cena anual del Banco de Alimentos de Rosario (BAR), una organización que convierte alimentos que perdieron su valor comercial en soluciones de triple impacto, que cumplió un rol fundamental en la distribución de alimentos en la ciudad de Rosario durante la pandemia.

En la oportunidad, el gobernador recordó que “todos nosotros somos sobrevivientes de una pandemia” y en ese sentido destacó el trabajo del Banco de Alimentos de Rosario como pieza fundamental de la “mayor estrategia de distribución de alimentos en la historia de la provincia de Santa Fe”.

“Solamente en ese período, hubo que generar más de 5.000 toneladas de alimentos en compras, abastecimiento y distribución, casa por casa, y es un

orgullo poder decirles a ustedes cómo se pudo trabajar con el municipio y con cada una de las entidades, ONG, que tienen sus comedores escolares y en los barrios”, agregó el gobernador.

Luego, Perotti destacó que durante el trabajo “se fue generando un nivel de colaboración fruto de ese espíritu solidario de Rosario que hoy es un enorme activo para la convivencia de esta ciudad, logrado por las más de 1.600 instituciones, lo que representa un gran desafío para la política, acostumbrada muchas veces a competir y a disputar espacios en esos lugares”.

“La cooperación, la colaboración; ese es el camino que elegimos y del que nos sentimos profundamente orgullosos y la ciudad de Rosario tiene hoy un enorme activo en esa red”, remarcó el gobernador.

A continuación, Perotti agradeció “la actitud tan presente y silenciosa de cada uno de los miembros del BAR, del área social del municipio, del Ministerio de Desarrollo Social y a todos los voluntarios de muchísimas de las instituciones de los barrios porque son los merecedores de un enorme agradecimiento”.

“El espíritu del Banco de Alimentos debe sostenerse, mantenerse y compartimos plenamente sus objetivos, que estuvieron claramente a la altura de lo que necesitábamos en ese momento”, subrayó el gobernador.

Por último, Perotti valoró “a los que aportan, a los que donan y a los que día a día sostienen el BAR para tratar de que esta provincia sea todos los días más igualitaria, que acepte las diferencias, pero no las desigualdades”.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, agradeció “a la institución por el esfuerzo que hicieron para que esta ciudad afronte lo peor que le tocó afrontar en su historia” y valoró “la decisión política de no crear un esquema provincial y otro municipal de asistencia alimentaria sino de disponer todos los recursos para el BAR. No hubo un solo día durante la pandemia en el cual un comedor no haya podido funcionar y eso se logró porque existe el Banco de Alimentos de Rosario”, agregó.

Por último, el presidente del Banco de Alimentos de Rosario, Fernando Cáceres, expresó que “la pandemia fue el momento para demostrar lo que siempre dijimos: Bar es de Rosario y para Rosario”.

“Hicimos hasta lo imposible para que a ningún rosarino le falte un plato sobre la mesa. No fue fácil, pero se convirtió en un hito con los resultados que nos enorgullecen. Agradezco a los ex presidentes del BAR, a los socios que se pusieron a disposición y a los miembros de comisión directiva y staff que trabajaron y trabajan incansablemente por un mundo mejor”, concluyó Cáceres.

PRESENTES

De la actividad, realizada en el Salón Metropolitano Rosario, también participaron los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y de Salud, Sonia Martorano; el diputado nacional, Roberto Mirabella; los senadores nacionales Marcelo Lewandowski y Dionisio Scarpín; entre otras autoridades locales y del BAR.