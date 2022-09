Sin novedad sobre los pagos, prestadores de discapacidad se movilizarán hoy en Santa Fe

Los prestadores de discapacidad de Santa Fe volverán a las calles para reclamar el pago de los trabajos adeudados. A pesar que desde la Superintendencia de Salud afirman que no hay problemas y que desde AFIP aseguran que los montos están girados, el dinero no llegó.

"Este día de hoy a las 19 nos vamos a estar juntando en Rivadavía y Bulevard. Somos el grupo de Prestadores de Discapacidad de Santa Fe Unidos", explicó Marina Latta a Cadena OH!

"En el mes de agosto, recibimos el pago de junio. Todos nosotros cobramos a 60 días con mucha suerte, hoy otras obras sociales que nos deben desde marzo, Iapos también, aunque esté por fuera de la Superintendencia Nacional", detalló.

A nivel nacional se formó una mesa de trabajo, que hoy se reunió con los representantes de Buenos Aires sobre la situación de precariedad en la que se encuentran hace años.

"Hoy nos recibió la Comisión de Seguridad Social, donde había varios diputados. Nos escucharon en esta situación que estamos bastantes angustiados. Nuestro principal reclamo es que estos pagos se liberen. También planteamos lo del Arte de Curar, que es una caja que nos hacen pagar acorde a nuestra edad y no a nuestros ingresos. Estoy pagando por mes una cuota que no se condice con los ingresos, muchos compañeros tienen una deuda bastante grande con el Arte de Curar así que no van a tener jubilación el día de mañana", apuntó.

"Pedimos apoyo y colaboración, si pasan con autos pueden tocar bocina. Necesitamos avanzar con esto", dijo por último.

Escuchar también audio completo: