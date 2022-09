Mirabella: "La democracia es una causa de todo el sistema político argentino"

El Senado aprobó este jueves un proyecto de declaración en el que repudia de manera enérgica el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego cuando saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Sin la presencia de la oposición y con 37 senadores del oficialismo y aliados provinciales en sus bancas, la Cámara alta votó un texto consensuado entre dos iniciativas presentadas por legisladoras oficialistas en las que además se reclama el "pronto esclarecimiento" del intento de magnicidio y se pronunció a favor de "la paz social".

"La democracia es una causa de todo el sistema político"

En línea con las declaraciones de repudio contra el ataque CFK se expresó el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella. Consideró que "desde el punto de vista institucional no hay demasiados antecedentes de hechos de esta naturaleza y esto también nos tiene que llamar a la reflexión".

"Han intentado asesinar a la vicepresidenta de la Nación, habría que recuperar el sentido del pacto democrático del 83. El 'Nunca Más' fue el 'nunca más resolver nuestras diferencias de manera violenta'", definió el legislador en diálogo con Cadena OH.

Además, añadió que "es un momento para tratar de hacer una autocrítica todos los dirigentes, periodistas, la sociedad en general y dejar de echarnos la culpa uno con otros".

"Me parece un momento importante para no seguir exacerbando las diferencias. La democracia no es una causa del peronismo solamente, es una causa de todo el sistema político argentino", culminó Mirabella.

