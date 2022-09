Después de 70 años de reinado, falleció la Reina Isabel II

La reina Isabel II de Gran Bretaña, de 96 años, se encontraba este jueves bajo supervisión médica en Balmoral, su residencia de verano en Escocia, después de que los médicos se preocuparan por su salud aunque sin dar detalles al respecto, informó el Palacio de Buckingham.

La Casa Real británica ha comunicado a las 18:30 hora local que la reina Isabel II de Inglaterra ha fallecido "en paz" a los 96 años.

"La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consort se quedarán en el palacio esta noche y volverán a Londres mañana", señala el comunicado.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022