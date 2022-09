Segmentación energética: la EPE aún no tuvo acceso a los datos para facturar

El titular de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Mauricio Caussi, contó este jueves que esperan que Nación le envíe las claves para acceder a la base de datos de los usuarios que se registraron en la segmentación de tarifas para poder realizar las facturas de septiembre.

"No ha habido aún una decisión de parte de la Nación respecto de los topes que se expondría al segmento 3, el segmento intermedio. No obstante, según nuestros registros, en la provincia de Santa Fe, aproximadamente el 90% de los usuarios residenciales consumen menos de 400 kw por mes, por lo cual estarían quedando fuera del impacto por la quita de subsidios", sostuvo Caussi en una conferencia de prensa.

Leer también: La EPE evalúa cómo aplicar la segmentación tarifaria

"Nación no nos ha dado las claves para ingresar a la base de datos que nos permite comenzar con la facturación. Hoy nos estarían dando esa clave y podríamos comenzar a facturar con las modificaciones que van a afectar al nivel 1 y al resto de los usuarios no residenciales", contó.

Caussi dijo que, incluso si los datos no llegan, no van a posponer la facturación. "Llegado el caso que el listado no aparezca, tomaremos alguna definición", dijo. Y celebró la medida de Nación, ya que "tiende a una mayor equidad y eficiencia".