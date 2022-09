Cristina Kirchner reapareció en Twitter tras el intento de magnicidio

Por primera vez desde que intentaron matarla, la vicepresidenta Cristina Kirchner, usó sus redes sociales y cuestionó un título del diario Clarín que hace referencia a "la bala que no salió" y, al mismo tiempo, anticipa un fallo condenatorio en su contra en el marco del juicio por la causa Vialidad.

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, es el título de Clarín sobre el que llamó la atención la Vicepresidenta este lunes. Se trata del primer posteo de Cristina desde que fue víctima de un atentado al llegar a su casa en la noche del jueves 1 de septiembre, en el barrio porteño de Recoleta.

La publicación de la ex mandataria no tiene palabras, sólo la foto de la tapa de Clarín con el resaltado de la columna titulada "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". La columna sostiene que "el relato del discurso del odio funciona a esta altura como paraguas ante una eventual condena por corrupción de la vicepresidenta".