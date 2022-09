¿La pandemia cambió la forma de manejar de las personas?

Ante la cantidad de accidentes y violencia que se ve en las calles y rutas de la provincia y el país, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, manifestó que el coronavirus y la crisis afectaron al conjunto de la sociedad y esto se evidencia en el manejo.

"Tenemos que pensar que las personas que estamos detras de un volante en el 2019, no somos iguales a las del 2022. La pandemia, la incertidumbre, los temores, han hecho que la violencia se instale en todos los ambientes de la sociedad. La calle y la conducción no son excepciones. Hay que decirle a la gente que baje un cambio, puede morir o matar a alguien", apuntó para Cadena OH!

Al respecto, comentó que están trabajando con el ministerio de Seguridad de la provincia, del cual es integrante, y también con el coordinador de ministros, en actividades con las fiscalías tanto regionales como federales.

"A nosotros nos convocan por los controles de alcoholemia a los conductores profesionales. Esta gestión dio una vuelta de página con respecto a la cantidad de controles. Yo comparo con las estadísticas de la Agencia Provincial, el año pasado en los primeros 8 meses, hicimos 42 mil controles con 3.1 % de alcoholemias positivas. Este año ya llevamos 190 mil controles", detalló.

"Esto tiene que ver también con que adquirimos las herramientas, los alómetros, que nos permiten saber si hay o no alcohol en sangre. En los conductores profesionales hay tolerancia cero, es una ley de 1995. Ningún ser humano ataca la ley porque sí, en los países desarrollados hay muchos controles y son muy serios", dijo por último.

