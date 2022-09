Se disculpó la rosarina que amenazó a Gustavo Bordet

La rosarina Floriana Palacios publicó un hilo Twitter, en el que pidió disculpas al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tras proferir una amenaza en la misma red social que luego borró, enojada por los incendios en el Delta y el humo que mantiene en jaque a los habitantes de Rosario. La joven eliminó varios tuits, incluyendo el que contenía la amenaza.

"El tuit (que ya borré) no fue con intenciones verdaderas de amenazar ni generar violencia", indicó la joven. "No fue más que un descargo de enojo y tristeza por vivir en una ciudad contaminada", agregó. Finalmente, pidió disculpas también al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, a quien también amenazó en la red social.

El tweet (que ya borré) no fue con intenciones verdaderas de amenazar ni generar violencia. Hace meses que sufro el humo y me cuesta respirar, no fue más que una queja y un descargo del momento por lo que estamos viviendo en relación a las quemas en los últimos días en Santa Fe pic.twitter.com/2I63PqxWQa

