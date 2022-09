Cristina Kirchner: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen"

"Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen", dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este jueves en referencia al atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en Recoleta.

Leer también: Cuarto detenido por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

"Me pareció que si tenía que agradecerle a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo rodeada de curas", resaltó Cristina Kirchner quien recibió en su despacho del Senado a curas villeros, de Opción por los Pobres y hermanas laicas y religiosas y compartió el video del encuentro completo a través de sus redes sociales.

Quiero compartir con ustedes la reunión que tuvimos hoy con Curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas. https://t.co/Voy4gvxqdE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2022

Además, contó que tenía intenciones de ir a la misa en Luján pero que desistió por el operativo de seguridad que hubiese significado: “No quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial”.

“Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solo volver a votar, yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir política, erradicando la violencia y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente”, advirtió CFK.

Asimismo, la titular del Senado hizo referencia a la importancia de que haya diálogo político con la oposición, algo que en los últimos días se insinuó desde el kirchnerismo: “Esa pasión que tenemos para que la gente vuelva a comer o tener trabajo no lo vamos a lograr únicamente los que pensamos de una manera. Cuando yo me junté con Melconian, esta es la gracia, la gracia no está en juntarse con los que piensan igual, sino con los que piensan distinto y ver si en economía, al menos, podemos tener un acuerdo mínimo. Porque todos hablan de la inflación, el problema de la inflación es porque no tenemos moneda, algo de lo que yo vengo hablando de la economía bimonetaria. Hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso para volver a reconstruir”.