* Por Raúl "Bigote" Acosta

A personas que se olvidan cosas elementales, que tienen descuidos del mismo tipo, elementales, como ejemplo: olvidarse un encuentro, un compromiso, dejar el bolso en la silla del bar, preguntar a una persona con abdomen si está embarazada o a quienes están divorciándose cómo les va en la vida de pareja suele llamárseles "cabeza de chorlito". A mitad de camino de la tontería y el descuido parecen inocentes, acaso no lo sean, el efecto final es el mismo. Viven a nuestro lado pero no conviene confiarles el avión, el timón, las decisiones finales o el mensaje para explicar de cómo va la cosa.

"Chorlo: Ave limícola de unos 25 cm de largo , patas largas , cuello grueso y pico corto y robusto , cuyo diseño del plumaje varía con las especies , aunque predominan los dorsos pardos o grises moteados de oscuro , que vive en las costas y fabrica su nido en el suelo" ...

El asunto se complica: "limícola: Las aves limícolas (del latín limus, significando 'que vive en el limo o lodo') son parte de las Charadriiformes. Son un grupo de aves acuáticas" ...

Siguiendo wikipedia en internet llegamos lejos y no sabemos nada, acaso porque una definición no es un acto. Paremos la mano. Vamos a los actos.

Los Chorlitos y el chorlitismo

El uso de "chorlito" es parte de un giro popular antiguo. Si, claro. Este es un país antiguo.

¿Tenemos o no tenemos cerca un cabeza de chorlito? Opino que si. ¿Es útil que tenga el timón, el volante, la lapicera un "cabeza de chorlito"? Opino que no pero mi opinión es un voto. Y la mayoría de los votos ha dicho otra cosa en Argentina.

Supongamos que no fue idea del fallecido Juan Manuel De la Sota y supongamos, siguiendo la misma línea, que de la usina de CFK salió la idea original: una figura con poco resquemor en la sociedad y nada de espaldas y / o infraestructura partidaria y la cosa puede ser. Pueden votarnos. Sucedió.

Núcleo de la estrategia...Mauricio no fue un líder que imantara a la sociedad tras sus sonrisas y balbuceos. Podemos volver. Ellos no fueron buenos. Probemos. Salió bien. ¿Bien?

Votando un chorlito

La mayoría de los votos dijo que si, si lo votamos, si, si... en Argentina sobre 2019 el mundo era ancho y ajeno. Pero... pero... siempre hay una objeción.

Pero... ¿debemos suponer que los analistas con mirada en la profundidad del océano no sabían del binomio desacoplado, diferenciado, sin equilibrio y por tanto desequilibrado...? Es difícil creer que los inteligentes fuesen seducidos y engañados por la usina de la señora. El chorlito paseaba un perro a la mañana y a la tarde por un barrio sin almacenes ni boliches de jubilados.

¿Qué vieron los sabios del templo que los llevó a aceptar algo incongruente como lógico y lo dicho: congruente...?

("En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación, es decir, si existe una isometría que los relaciona"...)

¿Vieron la falta de simetría y la falla les resultó conveniente...?

¿Alguien, de los que deben saber el futuro posible, no sabía el imposible futuro de Uno y Otra ? Parece que ganaron mucho y muy mucho con una apuesta a cara descubierta.

Todos somos hijos de Aristóteles

Los periodistas estamos obligados a las preguntas y, según qué se pregunta se define qué se piensa, sin importar qué responde el entrevistado y allí se queda todo. Para que se entienda: un periodista partidario de Boca Juniors preguntará diferente al Presidente de Ríver Plate que al de "su" club.

Hubo un suceso donde el periodismo participó activamente: El Ríver versus Boca de noviembre del 2019. Ballotage. Ganó Ríver. Supimos y no dijimos. No era un binomio posible. Ni amor ni espanto. Borges no podía explicarlo y si no lo explica Borges...

Un día pasó algo...

Después vinieron las fiestas, después vino La Peste. El 20 de marzo del 2022 la usina que había elegido un cabeza de chorlito y, en ballotage, ganó la capitanía con una incongruencia inusitada, pero invisible, se encontró con un problema.

Problema de la circunstancia: no sabían cómo resolver La Peste. Estaban en igualdad de condiciones los improvisados, los tontos, los que se creían unos vivos bárbaros y los vivillos que pensaban en negocios en mitad del virus bailantero. Ortega y Gasset en estado puro. Diversos hombres para la misma... circunstancia. Un sólo virus para todos. "Arréglensé".

La culpa se queda soltera

Adhiero y me guía una caprichosa norma. Ante un problema al que se enfrentan un inteligente y un tonto inclino la balanza de la culpa al inteligente.

El problema apareció, aún está y es común a todos. El tonto simplemente opina según lo suyo. El inteligente también, entonces freno y cuestiono ¿cómo es posible culpar al tonto del fracaso, que el vivo sonría y diga yo no fui...? ¿Solamente el tonto con la carga...?

Ha sido muy visible, claramente visible que La Peste no fue tarea del inteligente y que no cargó con la culpa de los muertos y degollados, tampoco con los reproches y los visibles yerros científicos, sociales y de práctica ante la enfermedad.

El inteligente se escondió "no quisimos ver su ausencia", eso: ver que no estaba. Oximoron para uno....

La Peste quitó la sábana. Repito, nos dejó desnudos y al aire a todos... o casi.

¿Fue lícito cubrirse con la sábana del silencio, del ostracismo, del yo no fui y el arréglate? El chorlito cayó como un ídem. Se creyó el general de los Campos Elíseos.

Viveza no es inteligencia generosa

La Peste quitó las sábanas de la hipocresía y el silencio. De un modo calmo, casi quieto, pero sostenido, el poder se volvió peso específico y el platillo del binomio que tenía mas (peso) decidió por simple gravedad y la balanza se inclinó hacia allá. Hay algo de razón en tomarla como un problema mundial. En todos los sitios de los que se conoce información fue el líder político quien tomó el tema. Perdón...¿ quien es el líder político en Argentina?

Eh... Líder del oficialismo... y de la oposición... Y otro si digo: que pasa con los out síder a quienes ni les interesa La Peste , la sábana, el pasado y el futuro...Eh... Hola, Milei, hola...

Es el inteligente del binomio el que decía / dice yo no fui pero no puede, es mentira.

La economía, la distribución de la pobreza, los yerros institucionales no son patrimonio del tonto, no es su lapicera.

Finalmente no fue cuestión de barbijo si, fiesta también, yo me escondo y el chorlito sale.

¿Qué espera Usted de un chorlito?

¿Qué puede hacer un tonto...? Tonterías ¿Qué puede hacer un tonto y charlatán?... tontas charlatanerías.

¿Qué puede hacer un inteligente que lo conoce y conoce sus defectos?... Prevenir, intervenir pero...¿ para qué eligió un chorlito?

Sin sábana, pero sin distracciones puede afirmarse que hay varios problemas.

Descreimiento, falta de fe, no hay ni yerba de ayer secándose al sol. Pobreza, estamos rajando los tamangos buscando ese mango que nos haga morfar.

Ahora el asunto se complicó ya que la inteligencia apela al sentimiento, que no es raciocinio e insiste: quisiera que Dios amparara mi sueño... y como si fuese poco, la inteligencia elige, como el Papa Francisco, el pedido mas singular: "Morí por no morir/ Y me entregué a la pasión/ Y lo dejé todo por esta soledad/ Y se hizo de noche/ Y ahora estoy aquí/ Hice el sacrificio/ Y abracé la cruz al amanecer/ Entonces rezo/ Rezo por vos/ Rezo,/ Rezo por vos"...(Charlie y el flaco) mientras mantiene en reserva a José Hernández (los hermanos sean unidos).

Convengamos, se trata de una inteligencia muy especulativa. Demasiado. Cero generosidad.

Ante esta suma de ocurrencias que oferta la inteligencia (Discépolo, Charlie y el Flaco) las dos frases mas recordadas de "El chorlito" son estas: "Cristina me ha ofrecido"..."Me dijeron que a mi también quieren matarme"...

El chorlito sufre según lo que logra entender. Nadie le desea el mal, mucho menos la muerte y menos que menos que lo asesinen. Uno siempre pide un imposible, que se calle y llegue al 10 de diciembre sin tocar la lapicera y con el micrófono apagado para que dé lugar a la moraleja: ¿que hacen los chorlitos...? sólo chorliteadas, menos mal que se irá. Ojalá con poco daño colateral.

Un chorlito sirve para aprender... a no ser chorlitos. ¿Se entiende? Insisto: votar chorlitos no nos hace mas vivos, nos hace mas débiles, casi, casi chorlitos.