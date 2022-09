Falsas denuncias judiciales, un problema que crece en Argentina y el mundo

En Buenos Aires se conformó el primer observatorio por falsas denuncias judiciales. Fue creado en septiembre de 2021, pero su plataforma fue renovada el 27 de julio de este año para una mejor recepción de las denuncias y un procesamiento de los datos más eficiente. Desde esa última fecha hasta hoy, han recibido 430 casos, de los cuales 276 ya fueron analizados y se comprobó que las personas afectadas pudieron aportar pruebas de la falsedad de las denuncias.

"Es un delito la falsa denuncia, perjudica al acusado, a la víctima y a la familia. Pero también afecta a la sociedad. En el observatorio tenemos ingresos diarios, ingresó México, España, Uruguay, es el único a nivel mundial. Eso no hubiese pasado si no se hubiese visibilizado la temática", informó Andrea Guacci al aire en Cadena OH!

Según las investigaciones del organismo, se utilizan las falsas denuncias para dañar, por venganza, por la separación de los hijos, por quitar a personas de puestos de poder, extorsión y dinero. A su vez, no es sólo en Argentina, sino que se extendió en otros países.

La entrevistada es esposa de Diego Guacci, instructor de FIFA y Conmebol y director técnico que fue denunciado el año pasado por jugadoras de la Selección. Ahora entrena las inferiores del fútbol femenino de Defensa y Justicia pero, hasta el año pasado, cuando un grupo de jugadoras de la Selección lo denunció ante la FIFA, fue director técnico en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). También trabajaba como instructor de FIFA. Siempre se abocó al entrenamiento de mujeres que buscan profesionalizarse en el fútbol. En 2019 fue designado al frente de la Selección Argentina de Fútbol Femenino en las categorías sub15 y sub17. En esa función también recorrió el país en busca de talentos.

"Nosotros sufrimos mucho en este período. Las personas que lo denunciaron no presentaron testigos, ni pruebas, no se presentaron al juicio para los alegatos y no apelaron. Está sobreseido pero no está libre. Y es complicado volver. A mí me pasó de no poder leer ninguno de los títulos en que se lo acusaban, las barbaridades que decían sin conocerlo. En paralelo recibimos llamados de quienes lo conocen, él formó muchas jugadoras y le dieron su apoyo".

Andrea y su familia llegaron a límites horribles. Su historia continuó así hasta que se dio cuenta que no podía ser la única voz. "Cuando Infobae publicó que había pruebas contundentes contra mi esposo, yo dije, 'quiero ver esas pruebas'. Ahí cambié mi cabeza e investigué qué pasa sobre las falsas denuncias. Entonces entendí que para que una falsa denuncia sea efectiva tiene que ser aberrante".

En el proceso, la entrevistada perdió un embarazo, por lo que el golpe fue muy duro en muchos aspectos. Estas situaciones son recurrentes ante las falsas denuncias, se suceden pérdidas de vidas, suicidios, exclusión daños psicológicos... Por este motivo, Gaucci se involucró en el tema.

Por su parte, Fernanda de Luca, esposa del profesor Juan Trigatti, acusado de abuso en el jardín Ceferino Namuncurá, intervino y afirmó que les tocó atravesar situaciones similares.

"No estamos preparado para entender que es posible, que está pasando y nos toca de cerca. Está mediatizado, cargado de un morbo que tiene que ver con considerar que algo aberrante puede haber sucedido. Muchas veces esta información se difunde y se dispara sin mediar el juicio crítico, ni la razón, ni el sentido común. Llega a alcanzar el nivel de irracionalidad absoluta, fomentado por el miedo, por el odio, por la necesidad de hacer justicia que prima en la sociedad y esa genera presión en los medios y en la sociedad, que llegan a la justicia", replicó en diálogo con Hugo Isaak.

"En un intento de proteger a las verdaderas víctimas de abuso, que sí existen, se genera un clima propocio para una falsa denuncia. El solo relato cobra una dimensión absoluta en la justicia, incluso ante pruebas que refutan los hechos".

"Soy una convencida que esto puede cambiar. Estoy apostando a investigar y hablar sobre casos de falsas denuncias. Lo que sucedió el 9 de septiembre en Buenos Aires fue una visagra, donde dijimos basta, más de 200 personas nos reunimos. Más de 100 mujeres nos presentamos en el ministerio de la Mujer para que nos escuchen. Hoy los medios también están replicando lo de las falsas denuncias. No era conveniente hablar de falsas denuncias, no es conveniente asumir que las mujeres mentimos, abusamos, violentamos... Se plantea que sólo existe la violencia del hombre hacia la mujer, pero no existe una sola violencia. Estamos omitiendo a las parejas del mismo sexo, los hombres que son violentados. No se contemplan pruebas ni testigos que presentan las defensas en los casos de falsas denuncias", replicó por último Andrea.

