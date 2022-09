Exitoso impacto de una nave de la NASA contra un asteroide

La NASA impactó este lunes la nave DART contra un asteroide con el objetivo de desviar su trayectoria en lo que sería una prueba clave para una eventual amenaza futura.

El equipo de científicos del organismo estadounidense transmitió en vivo el momento en que la sonda colisionó contra la roca espacial a una velocidad de 20.000 km/h.

El impacto se produjo a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Por ello, el jefe de la NASA, Bill Nelson, manifestó que este hecho debería "ayudar a determinar nuestra respuesta si detectamos un asteroide que amenaza con golpear la Tierra".

La nave, no más grande que un automóvil, despegó en noviembre de California. Tras diez meses de viaje, cumplió con su meta este lunes por la noche.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

— NASA (@NASA) September 26, 2022