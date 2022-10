Macri anunció el lanzamiento de "Para Qué", su nuevo libro

El ex presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de un nuevo libro, con el que buscará volver a ocupar el centro de la escena política de cara a las elecciones de 2023.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde presentó la tapa de Para Qué.

A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 5, 2022

"A partir del 18 de octubre llega Para qué, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías!", señaló el ex jefe de Estado, quien se encuentra en España dictando clases en universidades.

En su publicación en Twitter, el ex mandatario también difundió la contratapa de "Para qué". "Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué", señaló.