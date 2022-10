Radiografía del conflicto mapuche en Villa Mascardi

Momentos se extrema tensión se vivieron esta semana en el sur del país. El martes, unos 250 efectivos de reparticiones federales, que integran el comando operativo unificado conformado para frenar la escalada de violencia de Villa Mascardi, se trasladaron durante la madrugada al paraje rionegrino –situado a 35 kilómetros de Bariloche– y se desplegaron en la zona para desalojar todos los predios ocupados. Las autoridades calculan que los mapuches controlan una zona de alrededor de 40 hectáreas.

"Lamentablemente, el no haber tomado postura muy duras y muchas veces ambiguas, desde -por ejemplo- la representación institucional del Parlamento mapuche, o no condenar desde aquellas comunidades que están reconocidas -aunque ahora cada vez mas voces se van alzando- la palabra Mapuche ha terminado siendo asociada al terrorismo y ha teñido todo. La interculturalidad se ha visto contaminada por el accionar de un grupo que es muy chico", sostuvo Guillermo Fabio, periodista de Radio Seis de Bariloche en diálogo con Cadena OH!

Fabio indicó que el problema fue que "el grupo siguió avanzando por propiedades que estaban al lado. Así se fueron ampliando y manifestaban que ellos 'solo recuperaban territorios' y que la cuestión de la propiedad privada 'es de los ricos', con una mezcla ideológica impresionante en sus comunicaciones".

Esta situación dejó sin posibilidades de maniobra a los mismos funcionarios del Gobierno nacional que en algún momento pretendieron hacer algo diferente a lo que había hecho la gestión anterior. "Con el ataque a la casilla de Gendarmería se termina de producir un hecho tremendo que impacta de tal magnitud que al Gobierno nacional no le quedó mas remedio. Así como también a la Justicia", reconoció el periodista.

"Sabíamos que a partir de 'terminar' supuestamente esta historia, en realidad empezaba todo; porque este grupo sedicioso, de acciones terroristas, iba a empezar a hacer acciones como la que viene realizando a lo largo de la historia. Primero en Chubut, Neuquén, Río Negro. Y es lo que está pasando", analizó.

Por último, Fabio dijo que este grupo "siempre se manifestó de manera muy clara y sin eufemismos. Sólo hay que saber leer y escuchar lo que han dicho en entrevistas, manifiestos públicos, gacetillas y acciones concretas. No hay dudas sobre su accionar".

