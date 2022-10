Agosto calificó el presupuesto 2023 de "equilibrado" y adelantó que sucederá con Billetera Santa Fe

La Legislatura santafesina se prepara para una nueva batalla política: el debate por el presupuesto provincial 2023, que contempla gastos por 1,87 billón de pesos y prevé un leve superávit financiero. Una iniciativa que, a una semana de su ingreso al Senado, ya puso a la oposición a la defensiva, especialmente en la Cámara baja, arena en la que es mayoría.

El jueves pasado, el Senado de Santa Fe aprobó una preferencia para tratar el presupuesto 2023 y la correspondiente ley tributaria en la próxima sesión de cuerpo. A la brevedad, ambos proyectos irán a comisiones, mientras se pule un acuerdo político en pos de su sanción.

El documento que contempla la situación macroeconómica de Santa Fe para el año próximo prevé un resultado financiero levemente positivo de $ 2.120 millones, que surge de recursos totales estimados en $ 1.876.998 millones y autorizaciones de gastos totales de $ 1.874.878 millones. Las proyecciones en base a las que se formuló están en línea con las remitidas por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal al conjunto de las provincias: una tasa de crecimiento de 2 por ciento anual y una inflación del orden del 60%.

Como sucedió desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, el objetivo fiscal de la provincia está orientado a obtener un equilibrio presupuestario que le permita el sostenimiento de los programas claves y el cumplimiento de las obras iniciadas. Para el año próximo, estarían garantizadas las dos políticas de punta del Gobierno: el Boleto Educativo Gratuito y Billetera Santa Fe, que, por el momento, no vería modificado su monto de reintegro.

“Se trata de un presupuesto importante que, de todos modos, no tiene grandes diferencias. Obviamente lo que se nota aquí es una normalización de lo que fue el efecto económico que generó la pandemia, junto al fortalecimiento de todos los programas prioritarios que el Gobierno provincial ha planteado”, explicó el ministro de Economía, Walter Agosto, al aire de Sin Mordaza TV.

“Nosotros siempre hablamos de que la política fiscal de la provincia está orientada a tener equilibrio presupuestario en una perspectiva de mediano plazo. Eso, obviamente, implica tener un compromiso importante con la disciplina fiscal y las previsiones. En consecuencia, lo que se busca es salir del análisis estático del resultado fiscal de un momento determinado y ver esta perspectiva que la provincia de Santa Fe tiene que tener a lo largo del tiempo un esquema de equilibrio fiscal, lo que significa que, en un año se puede tener superávit y en otro déficit, pero en el transcurso del tiempo esa ecuación de equilibrio no se vea alterada, porque si eso ocurre, los problemas para recuperar nuevamente esa posición de equilibrio son muy grandes”.

En este marco, el ministro ejemplificó que en el 2019 la provincia pagó en concepto de servicio de deuda cuatro mil millones de pesos, mientras que “el proyecto de presupuesto para el año próximo contempla 61 mil millones de pesos de servicio de la deuda que Santa Fe tiene que afrontar. De manera que la política de endeudamiento se puede considerar en un momento determinado, pero no hay que olvidarse que después hay que pagarla. Ahora la provincia está pagando una parte muy importante de ese endeudamiento en moneda extranjera que en su momento Santa Fe tomó”.

En tanto, el funcionario destacó que el presupuesto de 2023 buscará no aumentar la presión impositiva y no crear nuevos impuestos, incluso, reducir gradualmente otros, lo cual “requerirá ineludiblemente un fuerte compromiso con una administración eficiente de los recursos”, destacó Agosto.

Billetera Santa Fe

Billetera Santa Fe se convirtió en una herramienta económica para el comercio y las pymes santafesinas que en las últimas semanas elevaron al gobierno de Santa Fe una consulta para que se evalúe la posibilidad de ampliar los topes de reintegro del programa.

Por lo pronto, el ministro admitió que, por el momento no se no prevé aumentar el monto de reintegro, pero garantizó que la herramienta continúe hasta el fin de la gestión de Perotti: “El programa ha tenido un crecimiento exponencial, el 44% de la población utiliza este instrumento, hay más de un millón y medio usuarios y 35 mil comercios adheridos, eso significa que hemos tenido que ampliar su presupuesto, pero al mismo tiempo, no se ha podido aumentar el monto. En el juego criterioso está la clave de la administración. Si bien el gobierno no prevé aumentar el monto de reintegro, ha permitido que todos los días se pueda incorporar un adherente nuevo y eso insume más presupuesto”.

