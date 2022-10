Perotti participará del 58° Coloquio de IDEA 2022

El gobernador Omar Perotti participará este viernes, en la ciudad de Mar del Plata, del cierre del 58° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) 2022, que se lleva a cabo desde este miércoles bajo el lema “Ceder para crecer”. La actividad se desarrollará desde las 17 horas en el Hotel Sheraton.

En la oportunidad, el mandatario santafesino integrará un panel junto con los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; de San Juan, Sergio Uñac; y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, donde vertirán sus opiniones sobre las finanzas públicas, el empleo y las reglas de juego e inserción de la Argentina en el mundo. El espacio será moderado por el director ejecutivo de IDEA, Daniel González.

"Las expectativas que tengo son las propias de ámbitos que permitan un encuentro entre lo público y lo privado. Argentina no puede desaprovechar una sola oportunidad más, cómo los que pelean el descenso y no pueden perder un punto. Eso se consigue cuando todos ponemos lo mejor de nosotros, allí entiendo el concepto de ceder para ganar", confesó el mandatario en diálogo exclusivo con Cadena OH!.

La presencia del Presidente

Sobre la presencia del presidente Alberto Fernández en el evento, Perotti manifestó que "desde una provincia como la nuestra es clave mantener los vínculos institucionales. Santa Fe tiene en la relación con Nación desafíos permanentes que tienen que ver con la necesidad de una nueva Justicia Federal en la provincia, de seguir contando con el acompañamiento para obras de infraestructura, la concreción y avance del proyecto de Hidrovía".

"Tenemos esos más muchos otros temas de desafíos, en un momento particular que vive nuestro país. La provincia de Santa Fe, junto a otras provincias, tenemos que hacer los esfuerzos para mantener el mayor nivel de actividad económica y ser exitosos en la lucha contra la inflación, ese es el mayor desafío que tenemos", aseguró.

Justicia Federal

Finalmente, respecto al proyecto presentado para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe, el gobernador recordó que "eso depende del Congreso de la Nación. Todos los legisladores santafesinos se pusieron de acuerdo en un proyecto común. Necesitamos que el Congreso priorice a Santa Fe en esto".

"Todos los que se dicen preocupados por la realidad de la provincia, en sus discursos, en las redes, lo hagan en serio. Deben saber es que este es un problema de la Argentina, que tenemos que enfrentar, y la mejor forma de hacerlo es acompañar a los legisladores de la provincia dándole media sanción a este proyecto", culminó.

