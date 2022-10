Elsa Patterer, la escritora ilustre de Puerto General San Martín

Elsa Patterer, nació, se crio y vivió toda su vida en Puerto Gral. San Martín, localidad que la reconoció en 2014 como ciudadana ilustre por su aporte literario. Autodidacta, desde muy pequeña se inclinó hacia la lectura y poco a poco fue integrándose en el mundo de las letras.

“El llegar hasta aquí fue un gran logro, he encontrado personas muy parecidas a mí, a lo largo de mi camino, ellas me apoyaron y me alentaron para que siguiera transitando por este camino tan lindo, queriendo sumarme a la iniciativa para que se le dé la importancia que se merece, y que esto sirva para alentar a otros”.

“Haber sido declarada ciudadana ilustre algo muy importante porque es un reconocimiento a todo lo que he logrado hacer. Fue algo que me sacó adelante después de sufrir un infarto. El nombramiento del señor intendente junto con el honorable concejo municipal fue lo que me inspiró a que siguiera escribiendo”, dijo al aire de Cadena OH!.

“Cuando era muy chica no tenía dinero para sacar libros de la biblioteca, por eso, cuando mi papá me daba una monedita para el bizcocho de la escuela, me la guardaba para poder leer mis libritos".

Toda una vida dedicada a la escritura, el trabajo de Patterer se centró, principalmente, en retratos de sus experiencias de su biografía: "Yo escribo vivencias, le escribo al linyera, al payaso, le escribo a mi día, a mi enfermedad que lamentablemente me llevó a estar un año en depresión".

