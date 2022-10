Inversiones en Reconquista para ofrecer internet a tarifa social

El delegado del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Franco Balzaretti; el diputado provincial Oscar "Cachi" Martínez; el intendente Amadeo Enrique Vallejos; y la concejal de Reconquista, Nanci Sartor, participaron este lunes 17 de octubre de 2022, de la presentación de programas del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, para Reconquista, con la intención de brindar "conectividad segura" a barrios populares, instituciones públicas, clubes de barrios y parques industriales.

"El Estado hará aquí, lo que ya hizo en otras ciudades del país: un aporte económico no reintegrable, para que prestadores locales del servicio de internet, hagan las inversiones tecnológicas necesarias para brindar el servicio a los barrios populares, instituciones públicas, clubes y parques industriales; y -a cambio- ofrezcan una tarifa social, como existe con otros servicios públicos, como agua potable y energía eléctrica", señaló Oscar "Cachi" Martínez.

Balzaretti informó que estos programas del Estado Nacional ya permitieron que "25.000 familias" puedan conectarse a internet; y que con 5.000 millones de pesos ya invertidos, multiplicaron "por 10" la red de fibra óptica, lo que permitió conectar a "muchísimos barrios". Aclaró que esto se complementa con el Plan Provincial de conectividad que impulsa el gobernador Perotti.

Martínez indicó y calificó al Intendente Amadeo E. Vallejos como "gran gestor", señalando que mientras "la gran mayoría tiene que ir a Buenos Aires para que lo atiendan", él lo tiene en Reconquista al delegado del ENACOM, de quien también destacó la predisposición.

Recordó que hace mucho tiempo viene "trabajando por una Santa Fe más conectada". Recordó su paso como funcionario de la Empresa Nacional de Comunicaciones ARSAT, período en el que "se iluminaron 1.900 km de fibra óptica".

Sabe que fue "insuficiente para dar conectividad a todos los ciudadanos", porque la internet es fundamental "no solo para comunicarnos, para estar conectados, sino que además es muy importante para el desarrollo, porque no hay igualdad para todos, ni federalismo para todos, si no hay internet para todos".

Destacó la decisión del gobernador Omar Perotti de haber impulsado el Proyecto de Conectividad, para lo cual consiguió un crédito de 125 millones de dólares de un organismo internacional, "el que está en proceso de ejecución estos días".

También en materia de comunicaciones, Martínez contó que se aceleró el trámite para el otorgamiento de licencias de frecuencias para pequeños radiodifusores de la provincia. Lo consideró valioso, ya que permitirá a esos nuevos medios, acceder a las pautas publicitarias del Estado en todos sus niveles. Al respecto, contó que tiene media sanción un proyecto de ley provincial, para garantizarle a estos medios, al menos un 10% del total de la pauta provincial. También esperan que se reglamente la ley provincial para que paguen el 50% de la tarifa de energía eléctrica.

La apertura estuvo a cargo del intendente, quien se limitó a agradecer a quienes hicieron posible de que estas oportunidades lleguen a Reconquista.

La concejal Nanci Sartor presentó a quienes vinieron a dar los detalles del programa.

El acto fue en el salón del Club de Artesanos, sobre calle Patricio Diez.