Caso del preservativo: abogado afirma que están "paralizando el proceso"

El abogado penalista Martín Risso Patrón, que lleva la causa que tiene detenido a Leandro Spies, acusado de abuso sexual en el caso conocido como el "del preservativo", apuntó contra las fiscales y afirmó que ocultaron pruebas y no fijan una audiencia para pedir la libertad del denunciado.

"Siguen apareciendo cosas. Hoy en día tengo mucho más elementos y los jueces no me fijan audiencia para pedir la libertad. Había una audiencia fijada para el martes, pero el lunes se presentó supuestamente la víctima con una abogada, planteando que quiere ser querellante", comentó al aire en Cadena OH!

El objetivo, según Risso Patrón, es apretar a los jueces para que no hagan más audiencias. Esta causa ya tuvo repercusiones por la destitución del juez Rodolfo Mingarini, que puso en duda el abuso por el supuesto uso de preservativo por parte del acusado.

El entrevistado definió a la supuesta víctima, que tiene 46 años, como una persona con "deficiencia mental, tiene un problema madurativo y dice que no cree en la justicia". A su vez, dentro de las pruebas recabadas, muchos vecinos afirmaron que ella ejercía la prostitución.

"Pero fundamentalmente encontré una prueba que va a dar vuelta todo el proceso. Se trata de una médica, la médica personal de la víctima. Es la doctora Rocío Sauco, que es una persona muy humana y confiable, es una persona del barrio que era enfermera y se recibió de médica. Ella me contó que fue a la fiscalía y expresó que para ella no era cierto lo que le manifestó su paciente, pero que la chica que le tomó la declaración no lo quiso asentar en la declaración. Entonces esta persona que trabaja para la fiscal, le sacó pruebas al expediente. Es una falta re grave", detalló.

La confirmación del caso se sustentó en una supuesta lesión de tres milímetros en la vagina, pero la médica afirmó que esto no acredita un abuso, "está firmado".

Por su parte, el acusado está con prisión preventiva hace un año y tres meses. "Presenté un habeas corpus ante la demora judicial. Me están paralizando el proceso, cuando hay una persona que quiere que la escuchen para demostrar su inocencia. La tienen que fijar a la audiencia. Si el juez se asusta, yo voy a apelar. Tenemos elementos concretos, declaraciones que decían que la bombacha estaba llena de sangre y otra que la bombacha no tenía sangre, por ejemplo", apuntó.

Por último, afirmó que "hay testigos que no están tranquilos. Ellos se comprometieron mucho, porque conocen a la mujer en el barrio, y todos afirmaron que es manipuladora. La policía le fue a decir a los testigos que no denuncien más. Se sienten amedrentados".

Escuchar también audio completo: