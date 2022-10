Aporte millonario para comunas de los departamentos La Capital y San Justo

El gobierno provincial entregó este jueves aportes a comunas de los departamentos La Capital y San Justo por un total de $ 43.059.684,80. Los montos, que corresponden al Fondo de Obras Menores y al Plan Incluir, fueron destinados a las comunas de Candioti, Cabal, Llambi Campbell, Videla, Angeloni, Ramayon, Vera y Pintado y Colonia Dolores.

Los actos contaron con la presencias del secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre; y el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann.

Tras las visitas, Freyre remarcó que “estamos trabajando y cumpliendo con el pedido del gobernador, que es fortalecer cada comunidad. Hoy las 365 localidades de la provincia tienen obras de salud, de educación, obras del Ministerio de Infraestructura, y las herramientas con las que contamos nosotros, con aportes directos a cada municipio y comuna”.

En ese sentido, el funcionario recordó que en la actual gestión “no solo se puso al día Obras Menores -en su momento nos encontramos con localidades a las que se les adeudaban 4 o 5 años-, también se puso al día el Fondo de Financiamiento Educativo: en los últimos 20 días se distribuyeron más de 1.000 millones de pesos para que todos puedan hacer obras en las escuelas o llevar adelante programas educativos; y también el Programa Incluir, generado por el gobierno provincial, para realizar obras que no solo solucionan los problemas de la gente, sino que también generan actividad económica y trabajo”.

Mientras, Kaufmann agregó que durante la jornada también “hicimos una recorrida por las obras que se ejecutan con financiamiento provincial. El gobernador nos pidió que estuviéramos cerca de los territorios y estamos cumpliendo ese mandato: en cada pueblo y ciudad de la provincia hay obras con financiamiento provincial que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar arraigo”.

Entrega de aportes en el departamento La Capital

En la comuna de Candioti se entregaron 1.800.000 pesos correspondientes al Fondo de Obras Menores (FOM) para la adquisición de un camión con caja volcadora usada.

A la comuna de Cabal se destinaron 6.188.539,84 pesos del FOM para la compra de una retroexcavadora usada.

El presidente comunal, Nicolás Riemersma, dijo que “la restroexcavadora es algo muy importante para el mejoramiento de las herramientas que tenemos y seguir brindando un buen servicio en la reparación de caminos, alcantarillas y la limpieza”.

Finalmente, en la comuna de Llambi Campbell se entregaron 4.680.994,27 pesos del FOM para la colocación de veredas en Av. Reinares y Av. Belgrano. Mientras, a través del Plan Incluir se destinaron 11.021.505,31 pesos para obras de veredas públicas y equipamiento urbano; y 1.103.764,42 pesos para el Polideportivo Llambi Campbell para la obra de cerramiento cerco perimetral del predio.

“Estamos contentos que el Estado provincial esté siempre presente”, dijo el presidente comunal Adrián Tagliari, quien remarcó la importancia de “visibilizar el trabajo que se viene haciendo con la provincia”; y reconoció que “pasamos mucho tiempo esperando obras, sufriendo por no poder hacerlas ni pensar en el progreso de nuestro pueblo porque no eramos tenidos en cuenta, pero ahora vemos con mucho agrado y felicidad como no solo nuestra comuna, sino todas las comunidades, tienen el mismo nivel de obras. Esto es lo que hace un gobierno cuando federaliza”.

Entrega de aportes en el departamento San Justo

En tanto, en el departamento San Justo, se entregaron en Videla $1.271.745,10 para la remodelación de la Sede Social y mejora de la cancha de fútbol del Club Sportivo y Recreativo Videla.

A la comuna de Angeloni se le otorgó $5.862.335,82 correspondiente al Fondo de Obras Menores para la adquisición de una pick up.

A la comuna de Ramayon, se le entregaron $3.185.700 del Plan Incluir para la realización de cordón cuneta.

Además, en Vera y Pintado, se le otorgaron $4.754.950,00 del Fondo de Obras Menores para la realización del cordón cuneta e iluminación en la zona urbana.

Por último, se le entregaron $3.190.150,00 a Colonia Dolores para la adquisición de herramientas y equipamiento.