Martina de GH lloró al reencontrarse con su perro, que no la reconoció

Tras su eliminación de Gran Hermano por el voto del público, Martina Stewart Usher regresó a los estudios para participar de El debate, donde Santiago del Moro le propuso reencontrarse con su perro Atilio, pero la mascota casi le da un disgusto.

En El debate, la participante habló sobre las polémicas que despertó durante sus dos semanas de estadía en la casa, como sus dichos homofóbicos o cuando aseguró que “no se casaría con alguien pobre”, hasta que el conductor se apiadó de ella y le propuso darle una sorpresa.

De esta manera, la producción hizo entrar al estudio a Atilio, que en un primer momento se tiró al piso, temeroso de lo que pudiera ocurrirle, aunque Martina lo alcanzó y se lo llevó a upa a su silla, donde se mostró amorosa con el bulldog francés.

Minutos después de que Laura Ubfal le asegurara que “las redes la detestan”, Martina sufrió el desplante de su propio perro mientras Saniaog del Moro le recordaba: “Lo primero que me dijiste es ‘Lo quiero a él’”. “Soy yo”, le decía la participante al perro, que no parecía muy emocionado.

“Es todo para mí”, confesó Martina mientras acomodaba a Atilio en uno de los bancos que tenía a su lado. “El día en que entraste a la casa de Gran Hermano, viniste con una foto de él y me dijiste ‘Vos tenés que hacer campaña para entre Atilio a la casa’”, le recordó Del Moro a la joven mientras le pedía que le cuente su historia.

“Es muy largo, pero justo tenía uno igual con un ex, del que hablé en la casa que terminó todo mal. Él me lo sacó y después de eso yo busqué uno igual para reemplazarlo y llegó Atilio a mi vida”, explicó Martina entre lágrimas. “Lo extrañaba un montón, pero no me reconoce”, agregó la exparticipante.

En las redes sociales, los usuarios criticaron nuevamente los dichos de Martina, acusándola de ser frívola. “Martina cuenta que buscó un perro igual para reemplazar al que tenía. Yo no soy bichera pero estimo que la acaba de cagar con el único colectivo que todavía no la repudiada”, escribió una usuaria entre muchos memes que inundaron Twitter.

Fuente: Ciudad Magazine