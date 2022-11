Agustín Monzón, la joven promesa santafesina del cine

Agustín Monzón en una joven promesa del cine, que está dando sus primeros pasos en la actuación. Nieto del legendario boxeador Carlos Monzón, desde pequeño estuvo expuesto al público y a los medios, pero fue marcando su propio camino.

"Es una carrera de un millón de 'no', hasta que llega el 'sí'. Muy complicada, requiere de esfuerzo, pasión y sacrificio. Son horas y horas de lo mismo. Por suerte ahora me está yendo bien, me llegaron dos 'sí'", comentó distendido al aire de Cadena OH!

Ahora se encuentra grabando un papel en la serie que relatará la vida de Guillermo Coppola, en una producción "increible y que funciona muy bien", y que lo tiene participando con actores como Juan Minujín.

Por otra parte, actuó en "Más respeto que soy tu madre", película que ya se estrenó en cines y en la que participó junto a Diego Peretti, Florencia Peña y Ángela Torres, entre otros. "Más allá de eso, valoro la experiencia, debutar en el cine a los 20 años y empezar a hacer carrera, no es poco", reflexionó.

El artista se mudó a Buenos Aires a los 18 años, apenas terminó el secundario, para apostar a su vocación. El desarraigo y el esfuerzo dieron sus frutos años después. "Si uno tiene la disciplina y aguanta, las cosas llegan. El apellido siempre está, pero estoy estudiando y me estoy formando", dijo por último.

