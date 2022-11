Cinthia Fernández apoyó a la mujer que golpeó al alumno que le hacía bullying a su hijo

Un video se viralizó las últimas horas de una mujer en Río Negro que ingresó a un salón de clases y golpeó al acosador de su hijo de 15 años, un alumno de 18 años de la misma institución. Romina Narváez se disculpó por su comportamiento en Momento D, apuntó hacia la inacción de las autoridades de la escuela y Cinthia Fernández se solidarizó con ella.

“Todo el tiempo lo ofendían, lo encerraba y lo golpeaba en el baño, lo escupía. Todo esto está notificado a las autoridades. Nadie movió un dedo por mi hijo”, contó la mujer en el ciclo de Fabián Doman. “No hacen nada. Vas al colegio y no hacen nada”, aseguró la mediática.

“¿Dónde están los psicopedagogos cuando ella fue a reclamar? Porque te creo que fuiste una y mil veces. Lo que se está sufriendo en los colegios es tremendo, los pibes están cada vez peor y los padres, también”, siguió la mamá de Charis, Bella y Francesca.

“Los padres creen que sus hijos son tremendos y no hacen nada. Si el colegio no hace nada, en la casa maman eso y no hacen nada, llega un momento de desborde”, opinó, antes de dar una polémica opinión.

“Yo, la verdad que no comparto y sé que no son los modos, pero la verdad es que te entiendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Perdón, discúlpenme”, aseveró Cinthia. “Es tremendo lo que sufre un pibe. Si el colegio no hace nada, y bueno… ¿Qué vas a hacer?”, afirmó, mientras la entrevistada se sentía reflejada en sus palabras.

“Es cierto lo que dice Cinthia. Hay padres que festejan y avalan lo que hacen sus hijos”, señaló, mientras la panelista del ciclo de eltrece contaba que vivía una situación parecida a la de la mujer del video viral. “Sí. A mí me pasa”, culminó.

Fuente: Ciudad Magazine