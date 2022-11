L-Gante en la Expo Cannabis: “Uso orgullosamente marihuana y me ayuda a estar enfocado”

L-Gante, uno de los artistas más exitosos de Argentina, visitó la Expo Cannabis para anunciar su propia línea de semillas de marihuana legales.

El inventor de la cumbia 420 pasó durante el mediodía del domingo por esta muestra en La Rural del incipiente sector que motoriza la industria de la planta. Fue entrevistado en uno de los dos escenarios principales y volvió a salir del armario respecto del uso que le da a la flor prohibida: “Uso orgullosamente marihuana y me ayuda a estar enfocado”.

“Estamos a la espera de que (el uso adulto) sea legal para poder decir que fumamos marihuana. Yo lo digo orgullosamente, uso marihuana. Pero si lo repito en los canales la gente me critica mucho. Y de mala manera”, admitió en una charla con el periodista Luis Paz y aclaró: “Dije que no fumaba más para que no me rompan las bolas”.

L-Gante pidió que “no haya más presos por plantar”, un reclamo que sostiene desde hace años el colectivo de la militancia cannábica y que, de hecho, será el mensaje principal de la Marcha de la Marihuana el próximo jueves 17, de Plaza de Mayo al Congreso.

“Creen que porque fumo ando en las malas o raras. Hay gente que automáticamente piensa eso. Hay gente que todavía no entiende. Y está desactualizada. Basta de presos por plantar”, repitió.

Paz quiso saber cómo fue que se le ocurrió esto de la cumbia 420. “La primera definición era cumbia reggaetón y marihuana. Estaba en mi habitación fumando y haciendo música con los pocos recursos que tenía. Y la planta me ponía inspiración. Cumbia 420, inspiración y creatividad. También para bajar el estrés”, explicó.

Elián Ángel Valenzuela, 22 años, confesó que su vida dio un vuelco extraordinario en los últimos años con su celebridad repentina. “Estoy en un pantallazo mal”. Sobre su consumo de cannabis, admitió que le incomoda que lo estigmaticen. “Me molesta que me digan drogadicto. Mi máximo flash es estar enfocado fumando un porrito, tranquilo. Estoy en mi mundo pero enfocado. Me molesta cuando dicen otra cosa. Yo la uso para estar tranquilo y enfocado”, explicó.

Cuando el Instituto Nacional de la Semilla (Inase) apruebe la solicitud de legalidad de la empresa Champions Seeds, L-Gante podrá comercializar los simientes en viveros y grow shops. Ya hay nueve variedades de semillas y de esquejes autorizados para la comercialización exclusivamente a usuarios habilitados en el Registro Nacional de Cannabis (Reprocann), dependiente del Ministerio de Salud.

“Soy como Snoop Dog pero de la cumbia”, rió el cantante cuando se lo comparó con los raperos que a la par de las regulaciones en Estados Unidos con el cannabis ellos legalizaron sus emprendimientos. Días atrás lo anunció en sus redes sociales, cuando un seguidor le pidió que tuviera sus semillas y militara el autocultivo hogareño. “Ya está, ya está en proceso eso. Semillas ‘La Mafilia’ y ‘Cumbia 420′. Así que ya sabés, piola”, respondió.

Elián contó que conoce de cerca los beneficios terapéuticos del cannabis: “Un hermano de un amigo es discapacitado, está una silla especial y usa aceite de cannabis para regular sus acciones y sus dolores. Lo veo con mis propios ojos y te hace creer y ganas de estudiarlo”.

En ese sentido contó que es muy curioso y que le gustaría profundizar sus conocimientos sobre una planta que tiene miles de años de historia en su relación con los seres humanos: “Soy joven y no me avergüenza decir que estoy aprendiendo para llevar la palabra sobre esto”. Y también la particular visión de su abuela sobre la planta de marihuana. “Mi abuela el año pasado vio por primera vez una planta de marihuana y me pidió semillas porque le gusta, viste que es linda”, cerró, entre risas y aplausos.

