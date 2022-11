Martín Carrizo de nuevo a la Santa Fe - Coronda: "Creo y estoy confiado, entrené para esto"

Este domingo se disputará una nueva edición de la Maratón Santa Fe - Coronda, que contará con la presencia de deportistas argentnos y del extranjero.

"La previa comienza con los entrenamientos para esta distancia y cantidad de horas. Todos los días en el río, para hacerlo similar a la compentencia", comentó el nadador Martín Carrizo. "Los días previos a la carrera, hay que estar tranquilos, hay más gente, incluso aficionados, y a muchos deportistas les juega en contra".

El joven corrió su primera maratón en 2010, y esta es su quinta edición. En lo personal, busca realizar una buena performance y llegar con un buen tiempo a la meta. La última vez que estuvo en una maratón de largo aliento, en Croacia y en Macedonia, fue en el 2019.

"Creo que los años de entrenamiento tanto en pileta como en aguas abiertas, las cortas y largas distancias, todo suma, es un plus para el deportista. La idea es poder llevarlo al evento, que uno pueda aplicarlo ese día".

Para el entrevistado la carrera se extenderá 8 o 9 horas. "El río está crecido, pero ya no tira tan fuerte la corriente como cuando empezó a subir, ahora se estacionó. Antes de Sauce Viejo ya no corre mucho, va a ser una carrera larga. Yo me entrené para esto, creo y estoy confiado", dijo por último.

