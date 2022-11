Fiesta de Colectividades en Rosario: anunciaron a embajadores culturales 2022

Tras dos años, se volvió a elegir a la pareja embajadora cultural del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades. Candela Mayer de Casa Balear e Ignacio Ángel Mateo Torletti Marull de Centre Catalá son los representantes de este año, luego de que se terminara con la tradición de la reina y las princesas en 2017.

El cambio tuvo como objetivo evitar las distinciones de género, dejar atrás requisitos etarios y acentuar el carácter cultural de la nominación.

Candela Mayer participa en la colectividad desde el 2004, cuando tenía cinco años. Llegó a la Casa Balear por su familia, ya que sus padres se conocieron justamente en una edición de Colectividades, bailando para distintos centros. Su familia está marcada por esta fiesta tradicional rosarina.

"Es un orgullo ser embajadora, sobre todo para que puedan conocer un poco más sobre mi colectividad y que puedan ver nuestras costumbres y fiestas. Quisiera compartir los bailes típicos que hacemos que son muy elegantes y hermosos. Además de que hay muchas fiestas típicas que se representan en varias regiones de España, pero que cada una tiene su propia impronta, como por ejemplo los Dimonis de Sant Antoni que es una de las más importantes de Mallorca", cuenta.

Por su parte, Ignacio Ángel Mateo Torletti Marull también se mostró emocionado de haber sido elegido embajador. "Estoy muy contento y sorprendido. La verdad que no lo esperaba. Tengo 42 años y desde muy chico participo de mi colectividad, participé de todas las fiestas que se hicieron. Desde chico me llevaban mis abuelos y me vestían de catalán y bailaba en los escenarios. Por eso el Centre Catalá es una segunda casa. Tengo una alegría inmensa", señaló.

"La pandemia fue muy difícil y también algunas personas fueron perdiendo el contacto con los grupos de baile de cada colectividad, en ese sentido, los que somos un poco más grandes tuvimos que volver a los escenarios para formar nuevos grupos de baile. Por eso cuando me eligieron embajador fue una emoción tan grande, ver a nuestra colectividad reconocida y además compartirlo en familia, porque bailamos entre hermanos y sobrinos", detalló.