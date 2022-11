"Alejandro Fantino me considera su familia, para mí es un honor", afirmó Andrés Berardo

El pasado 12 de noviembre el conductor Alejandro Fantino se casó con Coni Mosqueira en una lujosa e íntima celebración. El evento, que contó con la participación de más de 150 personas, fue en una estancia de Cañuelas.

"Hace más de 20 años que soy amigo del padre, de Jorge Fantino. Él tenía una casita acá, venían a pescar a Sauce Viejo", comentó uno de los invitados y cercano de la familia, Andrés Berardo. "Cuando Alejandro era joven, Jorge se compró una casa acá. Nos hicimos amigos, más por el negocio mío, que vendo artículos de pesca y llevo gente a pescar".

"Alejandro muestra confianza en mí. Hace un tiempo la casa casi se le cayó al agua, porque llovió mucho. Al borde de la casa que era de ellos, está la barranca. Él hizo una casita prefabricada para volver, quiere tirar las cenizas del padre acá. Tiene alguien que la cuida a la casa, pero yo lo ayudé a hacer algunos arreglos", comentó a Cadena OH!

El casamiento se hizo en Estancia Villa María en Cañuelas, un edificio del siglo XIX. Andrés Berardo no sólo fue un invitado, sino que fue la única persona por fuera de la familia en tener una habitación propia en el lugar.

"Yo llegué y me mostró el lugar, lo recorrimos. No ime invitó por compromiso, lo hizo y me atendió. Era sin mesa, ibas de barras a otras, tenías lugares para sentarte, estábamos todos con todos. Es un tipo muy sencillo, la gente que lo rodea es muy sencilla. Él me dice que soy su familia, para mí es un honor, y no por la fama, a mí me importa la persona", dijo por último.

