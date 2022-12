El ex futbolista Oscar Passet confesó que se animará a la política

El ex arquero Oscar Fernándo Passet dialogó con Cadena OH! sobre el fútbol, la política y planes a futuro. Quien fuera jugador de Unión, San Lorenzo y River, entre otros grandes equipos, confirmó al aire que está pensando formar parte de un proyecto político para las elecciones de 2027.

"Es real. Hay algunos partidos en Santa Fe que están queriendo formar un frente nuevo. Me han llamado y de alguna manera me desataron el interés, cosa que lo tengo. Estamos hablando algunas cosas fundamentalmente por un nuevo proyecto. No sabemos si para el año que viene o si para el 2027", explicó.

"El hecho de que no hay fechas todavía nos da un poquito de tiempo, pero fundamentalmente puedo decir que las charlas están, mi interés también. Estaría bueno, me gusta. Jamás de desconecté de Santa Fe, tengo mi familia allá. Mis mejores amigos también, siempre voy y vengo, soy un santafesino", apuntó.

Surgido de las inferiores de Unión, donde tuvo su apogeo participando del juvenil torneo Proyección '86 junto a Hugo Rucci, estuvo en este equipo desde el año 1983 hasta el año 1988, cuando fue transferido a River Plate. En River estuvo hasta el año 1992, obteniendo el campeonato de Primera División del año 1989-90 y el Torneo Apertura 1991. En San Lorenzo jugó 245 partidos, entre 1992 y 1999, obteniendo el Torneo Clausura 1995 con una gran actuación, por lo que fue convocado a la selección argentina, donde jugó amistosos y partidos oficiales de eliminatorias para el Mundial de Francia 1998.

"La idea es de a poco ir presentando un cambio, introduciendo gente en las cámaras que puedan llegar con los años. Pienso en un proyecto a largo plazo, para 2027 y más adelante, con otra cabeza, más sana, y que realmente trabaje en función de la gente", remarcó.

Para el entrevistado, "independientemente del color que sea, estamos desencantados", una forma de entender el ánimo de la población santafesina y argentina. Así, "el arco político vive en otra realidad muy lejos del común de la gente, y eso hay que cambiarlo". El objetivo entonces es involucrarse.

"Nadie tiene en mente un ambición tan grande desde el inicio, la idea es ir conformando un proyecto que sume gente distinta y la cabeza más abierta", dijo por último.

