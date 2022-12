El Frente de Todos perdería la cuarta parte de votantes sin CFK

La encuestadora D'Alessio IROL, junto a Sergio Berenstein, realizó una serie de preguntas para conocer cuál es el ánimo ante una ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del año que viene. La vice presidenta, declaró que no se presentará para ningún cargo después de ser condenada a seis años en la causa Vialidad.

"Con Sergio Berenstein hicimos un sondeo apenas se conoció esta renuncia. Uno ve lo que pasa con el oficialismo, la oposición y con la gente. El 10 por ciento del total de votantes no va a votar al Frente de Todos si no está ella, 19 por ciento los votaría a pesar de. Es decir, si no está CFK, el Frente de Todos perdería la cuarta parte de votantes. Esta es la opinión en frío, después cerca de las elecciones se verá", apuntó Eduardo D'Alessio.

El economista comentó que también consultaron sobre las posibilidades del peronismo para competir en 2023. "Hay un 52 por ciento que dice que no cambia, 17 que va a ser más competitivo y 18 que va a ser menos. Para el Frente de Todos, es el único sector que dice que va a ser menos competitivo, el resto piensa que al reves".

Otro de los datos contundentes del estudio es que el 48 por ciento de los encuestados piensa que CFK no quiere ser candidata porque perdería las elecciones. A su vez, consideran que volvería a postularse si se lo piden.

"Más allá de todo, ella logró otra vez centralidad política. La semana próxima veremos el impacto político del mundial. Depende el resultado, si puede o no influir en el humor", dijo por último.

Escuchar también audio completo: