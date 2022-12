"El poder adquisitivo golpeado va a repercutir en las compras de estas fiestas", aseguran los comerciantes

Con miras a las ventas por las festividades, los negocios de Rosario abrirán sus puertas con horario extendido, mientras se está trabajando con el sindicato de Empleados de Comercio para que el sábado 24 se puedan mantener abiertos los locales hasta las 17 horas.

Las compras navideñas iniciaron a principios de mes, aunque se fueron dando de manera progresiva. La semana pasada tomaron impulso y ya se habla de cifras parecidas a las de 2021.

Sergio López, de la Cámara de Supermercados de Rosario, afirmó que, luego de un diciembre tranquilo, “recién esta semana empezaron a repuntar las ventas y ahora estamos con un poco más de afluencia de gente en nuestros comercios”.

Sobre la ofeta de productos, López aseguró que "hay muchas marcas que tienen variedad de productos y si no encontrás uno, podés encontrar el otro. No hay que salir de la realidad, del poder adquisitivo golpeado y los números de la inflación. Eso va a repercutir en las compras de estas fiestas, con mucha más mesura y cuidado".

Ante la consulta respecto a por qué los productos se consiguen en tamaño chico o mediano y no grande, López señaló que “las empresas están ajustando por precio, no por producción, esto es lo que debería haber pasado desde siempre en el sector de consumo masivo. Entre más comprás, mientras más cantidad vendés, la empresa te mejora el número, esto no está pasando hoy”.

López aconsejó a los consumidores que si no está el producto requerido en un negocio, “busquemos otro negocio, demos la oportunidad a productos locales donde realmente están produciendo y tratando de sostener las economías regionales”.