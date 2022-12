Santiago Grassi aseguró que quiere volver a nadar

En diálogo con CADENA OH!, Santiago Grassi hizo alusión al 2023 que se viene. "Vengo recargando energías. Este año tuve muchos planes, pero prácticamente no hice ninguno. En cuanto a la natación, quiero volver a nadar, aunque aún no tengo fecha".

En este sentido, contó que "hace más de un año que no nada" ya que "priorizó la salud mental y física". Para el deportista santafesino, "cuando vuelva, no voy a hacer lo mismo de siempre, haré cosas diferentes".

"Probablemente me radique en Estados Unidos para volver a nadar. Mi idea es quedarme allá durante gran parte del próximo año", afirmó.

"El deporte siempre fue una gran parte de mi vida; tengo desafíos personales que quiero realizar", concluyó el entrevistado.

Escuchar también la nota completa: