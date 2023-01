Las actitudes de diva de Coti hartaron a las maquilladoras de Gran Hermano

La salida de Coti de la casa de Gran Hermano 2022 sigue teniendo repercusiones dentro y fuera de la casa. La participante estuvo el lunes en El Debate y hoy Nancy Pazos contó una versión bomba sobre el malestar que generó… ¡por un comportamiento de diva en Telefe!

“Me dijeron que lo podía contar. Ayer estaba maquillándome antes de entrar al estudio y de golpe llega la maquilladora y el peinador, que no voy a dar los nombres, que habían estado con ella preparándola”, aseguró la periodista en A la Barbarossa.

“Venían como de atender a la diva más grande de la televisión y decían ‘es insoportable’”, contó, explosiva sobre las actitudes que tuvo en el backstage del ciclo de Santiago del Moro.

“Los había vuelto realmente locos con cómo quería maquillarse, cómo quería peinarse. La gente que trabaja en Telefe, en la producción de este programa, tiene 20 o 30 años de televisión”, acotó la panelista, sobre las actitudes de la joven que se cruzó al aire con Laura Ubfal.

“Esto, que lo vemos en maquillaje más de una vez, son inseguridades propias”, opinó Nancy, quien también estuvo ayer en El Debate. En ese momento, Gastón Trezeguet salió a defender a la participante.

“Es su primer programa en vivo, chicos. Nos iba a enfrentar a nosotros, acaba de salir de la casa. Se peló con todos y no sabía si la querían o no. Imaginate que exigirles a las maquilladoras que la maquillen como quiere es lo mínimo que podía haber hecho. ¡Es alguien que no es del medio!”, "quebró una lanza", por la concursante.

Fuente: Ciudad Magazine