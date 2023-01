Iphone 15: se reveló cuál podría ser el precio de venta

Los precios del Iphone 15 están subiendo, no bajando. Así lo reveló en un último artículo la revista Forbes. El filtrador anónimo LeaksApplePro anticipó en sus redes sociales que Apple fijará un precio "agresivo" para los nuevos modelos, pese a que se pensaba que serían más económicos para revertir el balance decepcionante que tuvo Apple.

"Si las ventas del iPhone 14 Plus han sido tan malas , ¿qué piensa hacer Apple con el iPhone 15 Plus para que no pase lo mismo? La respuesta es simple: nada", explica el filtrador. "Apple lanzará el iPhone 15 Plus junto con los otros 3 modelos, y no cambiará de lo que ya se esperaba. El precio será el mismo, el tamaño será el mismo, y así sucesivamente. Lo que hará Apple es provocar más ventas subiendo el precio del iPhone 15 Pro".

La baja ocurre un año después de que el fabricante del iPhone se convirtió en la primera compañía en alcanzar los 3 billones de dólares de capitalización bursátil.

Cuánto saldrá el Iphone 15

Según anticipó, los modelos de iPhone 14 Plus no tenían un precio excesivo, los modelos de iPhone 14 Pro tenían un precio inferior. También se alinea con la estrategia más amplia de la compañía de hacer que las versiones Pro de su iPad, MacBook y Mac sean significativamente más caras que los modelos estándar.

El resultado es un precio que crearía una diferencia de precio de US$300 entre el mismo tamaño de modelos Pro y no Pro:

iPhone 15 - desde u$s799

iPhone 15 Plus - desde u$s899

iPhone 15 Pro - desde u$s1099

iPhone 15 Ultra - desde u$s1199

¿Cuándo se va a lanzar el Iphone 15?

Se espera que los iPhone 15 se presenten en un evento de Apple durante las primeras semanas de septiembre de 2023, para ser lanzados una o dos semanas más tarde.

Fuente: Ambito