Gustavo López: "Me gustaría representar a Reconquista en alguna cámara legislativa"

El presidente del Concejo de Reconquista, Gustavo López, se manifestó sobre la realidad política y cultural de la ciudad, a la par que confirmó sus intenciones de acompañar un proyecto y una gestión que mejore la calidad de vida de los habitantes del norte de la provincia.

"Tenemos muchas cosas en agenda, que estamos gestionando de la mano del intendente Enrique Vallejos. Es increíble cómo creció Reconquista. Hoy estoy al frente del Concejo, pero también soy parte y me siento orgulloso de esta gestión municipal que fui convocado en noviembre de 2015. Estamos contentos porque era impensado que íbamos a tener este ritmo en Reconquista y que crezca tan rápido. Estas son las cosas que quedan para la gente, el pavimento, la cloaca, las obras de agua...", comentó en diálogo con el periodista Oscar "Toti" Díaz.

Desarrollo turístico

Respecto al objetivo de la ciudad de atraer visitas y garantizar el disfrute de la población local, López destacó la apuesta que significó el Festival del Jaaukanigás. Se trató de la "recuperación de una fiesta natural de la ciudad mucho tiempo atrás. Es impensado que esta primera convocatoria haya tenido esta cantidad de gente. Se trabajó mucho para esto, el intendente lo desarrolló mucho".

Según el entrevistado, "es algo que vino para quedarse". La población tuvo la chance de disfrutar de un evento así, con la posibilidad de tener músicos consagrados. "También asombrado por la cantidad de talentos que tenemos en neustra comunidad y región. Estuvieron a la altura de cualquier artista, pueden tocar en todos los escenarios que quisieran".

El objetivo es trabajar para mantenerlo y que se siga haciendo. Hay cosas que corregir también, ya que "no todo salió perfecto lo cual es lógico, es la primera vez, no se esperaba tanta gente". En este sentido, "todo es para mejorar, poner más baños químicos, etiquetar las sillas, dejar pasillos para que la gente circule... Bueno, todo es mejorable, aunque lo más importante se hizo, que fue el evento".

Pero esto no es todo, también se recuperó un espacio de playa y la ciudad tendrá un lugar precioso para toda la gente. "El náutico está quedando muy lindo, con parrilleros. Tenemos en zona de islas un lugar precioso para la gente, el municipio compró 40 hectáreas, donde se hizo el rally, y se dará en concesión para una empresa que queira invertir. El nuevo secretario de Turismo, quien sea que ocupe el lugar, tendrá que darle la impronta que la gestión viene trayendo. Reconquista está destinada a ser un lugar turístico por naturaleza".

Sesiones extraordinarias

Si bien se está disfrutando el receso, mañana habrá sesiones extraordinarias del Concejo para discutir algunos puntos importantes. "Tenemos 3 o 4 expedientes que nos quedaron pendientes. Uno tiene que ver con bicisendas seguras, tuvimos un inconveniente en una de las obras que tenemos que inaugurar. Vamos a aprobar la iniciativa, seguramente, porque significa más obras para la ciudad, más seguridad para los ciclistas".

"Después tenemos la cesión en comodato de un predio de la ciudad de Reconquista. En su momento se lo pensó para la planta extractora de miel, pero los apicultores no lo usaron. El secretario de la Producción, Guillermo Manzur, pensó en una propuesta de gente que quiere hacer montaje de autos eléctricos en nuestra ciudad, sería el tercer espacio de estas características en el país, lo cual es muy importante. Por otro lado, hay que aprobar unos subsidios que necesitan de una ordenanza para poder salir".

A su vez, comentó que las distintas fuerzas pedirán juntas al Gobierno Nacional el mejoramiento definitivo de la ruta 11, para tener una vía de calidad, "como nos merecemos. Había tres proyectos en vigencia, que iba a empezar bacheos por sector. Mientras tanto seguimos gestionando hasta que tengamos una autovía desde Santa Fe hasta Resistencia, que es lo ideal".

Futuro político

El año electoral ya comenzó y las distintas fuerzas políticas están debatiendo qué hacer de cara a la crisis y a los desafíos que se presentan. Gustavo López no se corre de su lugar y apuesta a más.

Ante el rumor de una candidatura a diputado provincial, afirmó que "es una expresión de deseo, a mí me apasiona lo que hago, dedico el 100 por ciento de mi tiempo a esto. Estoy comprometido con todo el que me solicita. Me gustaría poder representar a la ciudad de Reconquista en alguna cámara legislativa en la provincia. Para acompañar a la ciudad pero también al intendente y su gestión, que ha hecho mucho, o a cualquier compañero que gestione y concrete proyectos".

"Conozco diputados de la ciudad de Reconquista que no consiguieron nada, que jamás anunciaron nada. Incluso el senador nacional... Me encantaría representar o acompañar una gestión para toda la comunidad", dijo por último.

Escuchar también audio completo: