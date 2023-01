Florencia Peña renuncia a LPA, su programa en América TV, a fin de mes. A través de sus historias de Instagram, la conductora explicó el motivo y se mostró triste por tener que dar un paso al costado.

"Como se darán cuenta, el suceso de Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación, decidí terminar el programa LPA a fin de mes", comenzó diciendo Florencia Peña, en alusión a las funciones teatrales de la sitcom que fue éxito en Telefe.

"Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder pero son dos cosas con mucha energía. LPA es un programa que amo y que nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho. Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo", agregó.

"Es difícil soltar cosas que te hacen feliz, me hace muy feliz ir a hacer el programa. Fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa como La Puta Ama, que nadie se atrevió a hacerlo. Siempre es un hasta luego, pero ahora siento que frenar un poco y dedicarme a Casado. Les agradezco a los que estuvieron del otro lado y a América por este año hermoso, alegre y lleno de humor. Nos volveremos a ver pronto", cerró Florencia Peña.

Fuente: Exitoina