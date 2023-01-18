Venta de palcos y plateas en Colón

VENTA DE PALCOS Y PLATEAS- TEMPORADA 2023 VALORES DE PALCOS Y PLATEAS POR BUTACA PARA ASOCIADOS CON CUOTA AL DIA A PARTIR DEL LUNES 2/1/23– VIGENCIA HASTA EL 30/06/23 – LOS VALORES ESTAN VIGENTES HASTA EL 22/01/23 CON UN 10% DE DESCUENTO.
PLATEA ESTE LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 18.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 30.000
PLATEA OESTE LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 30.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 48.000 PALCOS BALCÓN - SUM NORTE PISO 2: LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 41.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 66.000
PALCOS VIP LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 50.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 80.000 PALCOS SUPER VIP LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 62.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 100.000