miércoles, 18 de enero 2023

Venta de palcos y plateas en Colón

A continuación todos los detalles que el hincha Sabalero necesita saber.

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VENTA DE PALCOS Y PLATEAS- TEMPORADA 2023 VALORES DE PALCOS Y PLATEAS POR BUTACA PARA ASOCIADOS CON CUOTA AL DIA A PARTIR DEL LUNES 2/1/23– VIGENCIA HASTA EL 30/06/23 – LOS VALORES ESTAN VIGENTES HASTA EL 22/01/23 CON UN 10% DE DESCUENTO.

PLATEA ESTE LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 18.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 30.000
PLATEA OESTE LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 30.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 48.000 PALCOS BALCÓN - SUM NORTE PISO 2: LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 41.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 66.000
PALCOS VIP LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 50.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 80.000 PALCOS SUPER VIP LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL $ 62.000 LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL + COPA DE LA LIGA PROFESIONAL $ 100.000
Todos los trámites pueden realizarse mediante la web boleteriavip.com.ar sin cargo extra. IMPORTANTE: Todos las personas que concurran al estadio deberán pagar su correspondiente abono (incluidos los menores de edad).
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