Marianela Mirra fulminó a Marcos y espera el "batacazo" de otro participante de GH

En las últimas horas, Marianela Mirra apuntó contra Marcos Ginocchio, como lo ha hecho en otras oportunidades y, por el contrario, destacó a Nacho Castañares. La excampeona aseguró que le gustaría verlo en la final de Gran Hermano.

"Ayer viendo Gran Hermano, me preguntaba qué se hace con Marcos? Yo apostaba a él, desde el principio, pensando que iba a mostrar su juego. Es insosteniblemente aburrido", escribió en sus stories de Instagram. Y aseveró: "No estaría empatizando con ninguno, aunque sigo sosteniendo que me gustaría o veo, una final de mujeres".

Por último, concluyó: "Y Nacho? Me gusta... no sé dónde hacerlo encajar... él tiene que dar el batacazo de una buena jugada y posicionarse solito con las chicas en la final".

Fuente: Exitoina