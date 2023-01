Burlando: "A los jueces no les va a temblar el pulso para condenar a estos ocho asesinos"

Luego de más de 10 horas de alegatos, la querella pidió ayer la prisión perpetua para los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Durante la lectura de pedidos de condena, la querella acusó a todos por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones".

En este marco, y a la espera de los alegatos de la defensa, el abogado que representa la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, aseveró que a los jueces “no le va a temblar el pulso para condenar a estos ocho asesinos".

El letrado indicó, además, que la opinión pública tendrá un rol “importante” en el veredicto del tribunal, aunque destacó que “las pruebas son tan contundentes” que hay una sola decisión posible de la Justicia.

“A los jueces no le va a temblar el pulso para decidir lo que tengan que decidir. Frente a la contundencia de la prueba va a ser muy difícil no condenar a los ocho acusados. Hay tantas pruebas testimoniales, videos caseros y oficiales, que uno dice que esto no puede salir mal", señaló Burlando.

El abogado indicó que “Fernando tenía toda una vida por delante y estos ocho asesinos no dudaron en quitársela como si no valiera, por eso estamos tan expectantes, porque entendemos que lo importante es darle una respuesta a la familia Báez Sosa”.

Este jueves será el turno de los alegatos de la defensa a cargo de Hugo Tomei. En esta ocasión, el abogado buscará modificar la imputación de los ocho rugbiers a "homicidio en riña o agresión".

Esta jornada se trata de la última antes de la sentencia final que se espera sea el próximo martes 31 de enero. Es por este motivo que se aspira a que sea una audiencia emotiva y repleta de sensaciones, sobre todo por parte de los papás de Fernando.

